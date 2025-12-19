Мирошник: Россия заинтересована в полноценных выборах на Украине
Россия заинтересована в полноценных выборах на Украине. Такое заявление сделал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Москва готова рассмотреть обеспечение безопасности при выборах на Украине.
«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории», — приводят argumenti.ru слова Путина.
По словам Мирошника, президент своим заявлением дал понять властям Украины, что им стоит отказаться от манипуляций в вопросах проведения выборов.
«Россия готова в данном случае к гуманным шагам, к осмысленным шагам. Но от Украины требуется в любом случае соблюдение международных избирательных стандартов, наделение людей свободным правом голосовать, в том числе и людей, которые живут с украинским паспортом на территории России», — сказал Мирошник в беседе с RT.
Он отметил, что в данном случае Россия заинтересована, чтобы выборы были полноценными. По его словам, это не просто формальная процедура, а волеизъявление украинцев.
На сегодняшний день власть на Украине является нелегитимной, и её подпись не будет действительной в случае мирных соглашений. Легитимизировать её можно только путём выборов, подчеркнул Мирошник.
Россия при соблюдении нормальных адекватных стандартов готова «на какие-то устойчивые компромиссы», заключил посол МИД.