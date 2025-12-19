19 декабря 2025, 22:26

Фото: iStock/twinsterphoto

Россия заинтересована в полноценных выборах на Украине. Такое заявление сделал посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.





Ранее президент России Владимир Путин в рамках прямой линии заявил, что Москва готова рассмотреть обеспечение безопасности при выборах на Украине.





«Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории», — приводят argumenti.ru слова Путина.

«Россия готова в данном случае к гуманным шагам, к осмысленным шагам. Но от Украины требуется в любом случае соблюдение международных избирательных стандартов, наделение людей свободным правом голосовать, в том числе и людей, которые живут с украинским паспортом на территории России», — сказал Мирошник в беседе с RT.