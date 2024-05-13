Забайкальские десантники в Часовом Яре уничтожили «Бабу Ягу» ВСУ

В районе Часового Яра, где продолжаются бои в Донбассе, забайкальские десантники из состава группировки «Юг» уничтожили гексакоптер типа «Баба Яга» ВСУ, сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.
По словам военных, во время дежурства они заметили вражеский ударный гексакоптер, приближающийся к передовым позициям для нанесения удара.
Десантники открыли прицельный огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12 по воздушной цели. В результате беспилотник ВСУ был успешно уничтожен.
Министерство обороны России также заявило, что в ночь на 13 мая российские военные предотвратили террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины, используя беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня «Ольха» и авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow», направленные на объекты на территории Российской Федерации.
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Десантники открыли прицельный огонь из пулеметов ПКМ и «Печенег», а также из автоматов АК-12 по воздушной цели. В результате беспилотник ВСУ был успешно уничтожен.
Министерство обороны России также заявило, что в ночь на 13 мая российские военные предотвратили террористические атаки со стороны Вооруженных сил Украины, используя беспилотные летательные аппараты, реактивные системы залпового огня «Ольха» и авиационные управляемые ракеты «Storm Shadow», направленные на объекты на территории Российской Федерации.
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Артем Кузьмин