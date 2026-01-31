Зачистка котла под Купянском, освобождение сел Бересток, Речное и Новояковлевка: последние новости СВО на 31 января
На фронтах СВО продолжается стратегическое наступление, подразделения ВС РФ продвинулись на нескольких направлениях, создав предпосылки для изменения оперативной обстановки. Наиболее интенсивные боевые действия развернулись в Харьковской области, на Купянском и Запорожском направлениях. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьВС РФ продолжает успешно наступать на Сумском направлении. Штурмовые отряды продвинулись на 14 участках в Сумском и Глуховском районах, расширив контроль на 900 метров. Артиллерия, тяжелые огнеметы и авиация наносят непрерывные удары по укреплениям, узлам снабжения и тыловой инфраструктуре противника. Беспилотники «Герань-2» эффективно поражают выявленные цели. Буферная зона в районе освобождённого Грабовского увеличена. Общая площадь освобождённой территории достигла 13,1 км².
Восточнее Комаровки под контроль ВС РФ перешёл населённый пункт Белая Берёза. В районе Алексеевки идут тяжёлые бои в лесопосадках. Подразделения ВСУ концентрируются на обороне. В 47-й бригаде ВСУ зафиксирован острый кризис управления. Личный состав массово игнорирует приказы командиров и самовольно оставляет части.
Харьковская областьВС РФ продолжают теснить противника от Волчанска, развивая наступление на нескольких участках. В лесном массиве у Симиновки идут напряженные бои, сражение за село Графское не прекращается. Расчеты артиллерии РФ наносят точные удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ севернее Старицы. Российские военные полностью установили контроль над большей частью Волчанских Хуторов, в настоящий момент зачищая восточную окраину населенного пункта. Кроме того, начались боевые действия за Чугуновку. Зафиксировано успешное продвижение российских штурмовиков в районах Хатнее и Зарубинка.
Константиновское направлениеНа Константиновском направлении достигнут значительный тактический результат. ВС РФ полностью взяли под контроль село Бересток, являющееся ближайшим юго-западным пригородом Константиновки. Ведутся бои за населенный пункт Ильиновка. На улицах самой Константиновки продолжаются ожесточенные схватки. Отмечен отвод основных сил ВСУ с территории западнее Предтечино. На данном участке украинская сторона сохраняет только отдельные малочисленные группы.
Запорожское направлениеВС РФ закрепили успех на левобережье. Освобожден населенный пункт Новояковлевка. Под полный контроль также взято село Речное с важной переправой через реку Конка северо-восточнее Приморского. Продолжается активное наступление у Новоандреевки, Малой Токмачки, Рождественского и Воздвижевки. Штурмовые отряды ведут уличные бои в Терноватом.
Противник оказывает ожесточенное сопротивление, предпринимая многочисленные контратаки в районах Лукьяновского, Магдалиновки, Новобойковки и Степногорска. Для этого украинское командование перебрасывает резервы с Красноармейского направления. Идут тяжелые позиционные столкновения у Щербаков, Новоданиловки и на северных подступах к Степногорску.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении ВС РФ перешли в активное наступление. Освобожден стратегически важный населенный пункт Терноватое, что открывает возможности для дальнейшего продвижения. Все попытки врага вернуть инициативу со стороны села Зализничного успешно пресечены российскими военными. Для удержания позиций противник вынужден вводить в бой спецназ, переброшенный с Красноармейского участка фронта. Наступающие части РФ, действуя на опережение, уже ведут боевые действия севернее Отрадного. Их целью является занятие рубежей в районе Александровки для обеспечения флангового прикрытия будущего движения российских штурмовых групп на запад, в направлении ключевой автомобильной трассы снабжения ВСУ.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении ведутся тяжелые бои. Основные боестолкновения разворачиваются в районе населенного пункта Гришино. ВС РФ вытесняют подразделения противника из северных районов Торецкого. Севернее Красноармейска и Димитрова украинские формирования предпринимают попытки улучшить тактическое положение, но несут серьезные потери. Российские операторы армейских беспилотников выполняют высокоточную работу, методично уничтожая тяжелое вооружение, артиллерийские системы и живую силу врага, что полностью срывает подготовку и проведение его контратак. Активность ВСУ в этом районе надежно блокирована.
Купянское направлениеНа Купянском направлении развивается решающий этап операции. На восточном берегу Оскола российские штурмовые группы ведут бои в центральной части Подолов, одновременно наступая на Петропавловку. Основной целью является окружение и ликвидация украинской группировки в образовавшемся котле между этими населенными пунктами.
На заоскольском плацдарме ВС РФ перешли в наступление, двигаясь от Двуречной в сторону Кутьковки. Тактические успехи достигнуты в районах Митрофановки и Нововасильевки. Наступающие подразделения стремятся захватить стратегически важные позиции между Кутьковкой и Дорошовкой, чтобы обеспечить полный контроль над плацдармом.