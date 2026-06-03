Задержан волгоградец, помогавший Киеву обманывать родных бойцов ВС РФ

03 июня 2026, 08:18

Фото: iStock/Daniel Tamas Mehes

В Волгоградской области силовики задержали местного жителя. По версии ФСБ, он помогал украинским спецслужбам обманывать родственников российских военных, пропавших без вести или попавших в плен в ходе СВО. Об этом пишет РИА Новости.