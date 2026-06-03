Задержан волгоградец, помогавший Киеву обманывать родных бойцов ВС РФ
В Волгоградской области силовики задержали местного жителя. По версии ФСБ, он помогал украинским спецслужбам обманывать родственников российских военных, пропавших без вести или попавших в плен в ходе СВО. Об этом пишет РИА Новости.
ФСБ уточнила, что задержанный — житель Волгограда 1992 года рождения. По информации ведомства, с 2023 года он на конфиденциальной основе сотрудничал с представителем одного из подразделений ВСУ. Следствие считает, что за деньги мужчина активировал сим-карты российского сегмента связи, оформлял на них электронные кошельки, получал, хранил, администрировал и пересылал специализированное телекоммуникационное оборудование.
По данным ФСБ, эти сим-карты украинские спецслужбы использовали для мошенничества. В числе пострадавших — близкие родственники российских военнослужащих, пропавших без вести или оказавшихся в плену при выполнении боевых задач в ходе спецоперации. Ведомство добавило, что записи разговоров с жертвами мошенники публиковали в открытом украинском Telegram-канале. По версии ФСБ, этот канал создало Главное управление разведки Минобороны Украины для антироссийских информационных акций и воздействия на жителей России.
Следственный отдел УФСБ по Волгоградской области возбудил в отношении мужчины дело о госизмене. Следственный отдел ОМВД по Суровикинскому району открыл дела о пособничестве преступлению и о заведомо ложном сообщении о теракте. Суд отправил фигуранта под стражу. По данным следствия, ущерб родственникам военных составил 300 миллионов рублей.
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