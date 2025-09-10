В Казахстане задержали россиянку за попытку вступить в украинское вооруженное формирование

10 сентября 2025, 09:08

Задержанная в Казахстане россиянка проходила боевую подготовку

Фото: iStock/Yingko

В России задержали женщину, которая пыталась вступить в одно из украинских вооруженных формирований. По информации РИА Новости, разведчики ВС РФ обнаружили россиянку всего в 100 метрах от позиций подразделений Вооруженных сил Украины, где она могла незаконно пересечь границу с РФ.