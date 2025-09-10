В Казахстане задержали россиянку за попытку вступить в украинское вооруженное формирование
В России задержали женщину, которая пыталась вступить в одно из украинских вооруженных формирований. По информации РИА Новости, разведчики ВС РФ обнаружили россиянку всего в 100 метрах от позиций подразделений Вооруженных сил Украины, где она могла незаконно пересечь границу с РФ.
Согласно судебным материалам, в феврале 2024 года она выехала в Казахстан, где на протяжении пяти месяцев проходила подготовку по стрельбе и минно-взрывным работам. В июле 2023 года женщина познакомилась через интернет с военнослужащим ВСУ, который предложил ей участвовать в боевых действиях против России. После этого женщина попыталась незаконно пересечь границу РФ.
Военнослужащие разведгруппы ВС РФ с помощью беспилотника обнаружили её и задержали. Ей предъявлены обвинения в покушении на государственную измену и незаконном пересечении государственной границы. В настоящее время она находится в следственном изоляторе, а расследование продолжается, включая проверку поддельных документов.
