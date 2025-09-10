Достижения.рф

Британия выделила Украине $2,7 млрд на вооружение

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Лондон выделил Киеву свыше двух миллиардов фунтов стерлингов (более $2,7 млрд) на приобретение вооружения через Международный фонд помощи Украине (IFU). Об этом сообщило Минобороны Великобритании.



Как говорится в заявлении, речь идет о «поставках военного снаряжения в целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей ВСУ».

Как отметил глава ведомства Джон Хили, IFU передал украинской стороне свыше одной тысячи систем ПВО, порядка 600 беспилотников, системы радиоэлектронной борьбы и радиолокационные станции противовоздушной обороны. Новые поставки ожидаются в ближайшие недели.

Ранее сообщалось, что президент Азербайджана Алиев выделил Украине два миллиона долларов в качестве гумпомощи.

Лидия Пономарева

