Над российским регионом сбиты еще две ракеты

Бойцы РФ на рабочих местах в машине боевого управления сил ПВО (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)
Еще две украинские ракеты сбиты над Курской областью, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Алексей Смирнов.
«Еще две украинские ракеты уничтожены в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО!» — говорится в сообщении.
Перед этим Смирнов сообщал, что ликвидированы три украинских дрона самолетного типа, а также две ракеты в воздушном пространстве под Курском.
Ранее россиянин показал сгоревшую натовскую технику в Курской области. Модель не называлась, уточнялось только, что имеется в виду знаменитая техника Запада, «которая якобы не горит».
Украина напала на приграничье Курской области с утра 6 августа. Бои в указанном регионе продолжаются и сегодня.
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Никита Кротов