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Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Задержанный в Москве вербовщик «Азова»* причастен к покушению на Соловьёва

Задержанный в Москве вербовщик «Азова»* причастен к покушению на Соловьёва

Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

Задержанный в российской столице вербовщик «Азова»* Павел Г. оказался причастен к планированию покушения на журналиста Владимира Соловьёва в апреле 2022 года. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 31-летний мужчина поддерживает «Азов»* с 2014 года и является участником «спящей» ячейки в Москве и области. С 2019 по 2022 годы он регулярно выезжал на территорию Украины, где встречался с командиром взвода террористической организации Давидом К. В России он собирал данные о ВС РФ, а также выходил на связь с российскими бойцами и уговаривал вступить в ВСУ.

В 2023 году Павел начал проводить встречи со своими знакомыми у себя дома и убеждал их присоединяться к «Азову»*.

Также выяснилось, что в 2022 году мужчина переводил деньги лидеру террористической организации NS/WP* Crew Андрею Пронскому, который обвиняется в покушении на жизнь журналиста Владимира Соловьёва.

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* признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена.
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ВСУ ещё пытаются удерживать позиции в селе Гуево Курской области
31 марта 2025, 08:32

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские боевики безуспешно пытаются удерживать позиции в селе Гуево в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в группировке войск «Север».
«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ — ред.) уже понимает, что Гуево они сдадут», — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Гуево еще присутствуют группы украинских боевиков, однако бойцы группировки «Север» вытесняют их к окраинам. При этом командование противника целенаправленно тянет время, чтобы попытаться сдержать российские силы.

Ранее сообщалось, что ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой и 41-й отдельной механизированной бригад.

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ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых в Курской области
ВСУ к приезду иностранных журналистов убирали тела убитых с улиц поселков
31 марта 2025, 08:19

Фото: iStock/gorodenkoff

Напавшие на Курскую область украинские боевики к приезду иностранных журналистов убирали с улиц поселков тела убитых мирных жителей. Об этом сообщили РИА Новости эвакуированные жительницы курского села Казачья Локня.
Эвакуированная жительница Ольга рассказала, что первые подразделения украинской армии, которые вторглись в Курскую область, были жестоки и никого не щадили. По ее словам, тела 12 убитых людей лежали на улице полтора месяца.

Мать Ольги Александра сообщила, что боевики ВСУ не давали даже закапывать трупы. Местные опасались, что начнется эпидемия, заключила она.

Напомним, 6 августа 2024 года украинские войска перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области. Согласно информации Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 30 тысяч военных.

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«Нравится или нет»: Трамп сделал заявление о возможной сделке между Путиным и Зеленским
Трамп: Путин должен заключить сделку с Зеленским
31 марта 2025, 08:15

Фото: iStock/Diy13

Американский президент Дональд Трамп заявил, что лидер России Владимир Путин должен заключить мирную сделку с Владимиром Зеленским. Об этом он заявил во время брифинга для журналистов пресс-пула Белого дома.
«Некоторые вещи, которые он (Путин — ред.) сказал за последние день или два, связаны с Зеленским… Когда он считает Зеленского не заслуживающим доверия — предполагается, что он должен заключить с ним сделку, нравится он (Зеленский — ред.) вам или нет», — заявил Трамп.

При этом он подчеркнул, что по-прежнему уверен в желании президента России урегулировать конфликт на Украине. По словам Трампа, Путин не откажется от своих слов.

Трамп также обвинил Зеленского в попытке сорвать соглашение по редкоземельным минералам между Вашингтоном и Киевом.

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ВСУ рассредоточили сводные отряды в лесах у курского хутора Олешня
31 марта 2025, 07:42

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВСУ у хутора Олешня в Курской области рассредоточили в лесах сводные отряды из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады и 41-й отдельной механизированной бригады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«В районе хутора Олешня противник рассредоточил сводные отряды из 80-й ОДШБр и 41-й ОМБр в лесополосах на восточной и юго-восточной окраинах. По живой силе противника наносится комплексное огневое поражение», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на сегодняшний день российские силы продолжают уничтожать личный состав украинской армии в Курской области.

Ранее офицер 22-го мотострелкового полка группировки войск «Север» заявил, что ВСУ стягивают все возможные силы к селу Гуево в Курской области и к границе между Сумской областью и Россией.

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Минувшей ночью над территориями РФ сбили 66 беспилотников ВСУ
Минобороны: 66 БПЛА ВСУ сбили над территорией России минувшей ночью
31 марта 2025, 07:34

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны сбили 66 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает МО РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 66 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Уточняется, что 41 вражеский беспилотник ликвидировали в Брянской области. Еще 24 дрона ВСУ сбили над Калужской областью и один — над Курской.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пострадавших и разрушений в результате украинской атаки нет, а все воздушные цели были успешно уничтожены.

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