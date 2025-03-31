Задержанный в Москве вербовщик «Азова»* причастен к покушению на Соловьёва

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Задержанный в российской столице вербовщик «Азова»* Павел Г. оказался причастен к планированию покушения на журналиста Владимира Соловьёва в апреле 2022 года. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, 31-летний мужчина поддерживает «Азов»* с 2014 года и является участником «спящей» ячейки в Москве и области. С 2019 по 2022 годы он регулярно выезжал на территорию Украины, где встречался с командиром взвода террористической организации Давидом К. В России он собирал данные о ВС РФ, а также выходил на связь с российскими бойцами и уговаривал вступить в ВСУ.
В 2023 году Павел начал проводить встречи со своими знакомыми у себя дома и убеждал их присоединяться к «Азову»*.
Также выяснилось, что в 2022 году мужчина переводил деньги лидеру террористической организации NS/WP* Crew Андрею Пронскому, который обвиняется в покушении на жизнь журналиста Владимира Соловьёва.
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* признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена.
В 2023 году Павел начал проводить встречи со своими знакомыми у себя дома и убеждал их присоединяться к «Азову»*.
Также выяснилось, что в 2022 году мужчина переводил деньги лидеру террористической организации NS/WP* Crew Андрею Пронскому, который обвиняется в покушении на жизнь журналиста Владимира Соловьёва.
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* признана в России террористической, ее деятельность в стране запрещена.
Элина Позднякова