Захарова: делегации России и США обсудят комплекс проблемных вопросов

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Российские и американские дипломаты обсудят комплекс накопившихся проблемных вопросов. Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подробности будут позже.
«Делегации обсуждают весь комплекс проблемных вопросов. Представляете, сколько их накопилось не то чтобы за три года, когда контактов нормальных вообще не было по вине прежней администрации Байдена, а за все предыдущие годы, когда они только накапливались?» — прокомментировала она.
Захарова уточнила, что детали переговоров озвучит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Перед этим помощник президента России Юрий Ушаков оценил возможность встречи Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом.
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Никита Кротов