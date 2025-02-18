Ушаков сомневается в возможности встречи Путина с Трампом на следующей неделе

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Российский президент Владимир Путин и его коллега из США Дональд Трамп вряд ли встретятся на следующей неделе. Сомнения на этот счет выразил журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что говорить о конкретной дате встречи лидеров пока сложно, но условия для нее уже оговорены в рамках диалога в Саудовской Аравии.
Российско-американские переговоры состоялись в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Встреча стартовала примерно в 10:30 по Москве, первый этап длился 2,5 часа, затем после 15-минутного перерыва переговоры продолжились.
Российские специалисты уже отметили, что они прошли позитивно. Кроме того, журналисты агентства Bloomberg проинформировали, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе.
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Российско-американские переговоры состоялись в Эр-Рияде во вторник, 18 февраля. Встреча стартовала примерно в 10:30 по Москве, первый этап длился 2,5 часа, затем после 15-минутного перерыва переговоры продолжились.
Российские специалисты уже отметили, что они прошли позитивно. Кроме того, журналисты агентства Bloomberg проинформировали, что встреча Путина и Трампа может состояться на следующей неделе.
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Никита Кротов