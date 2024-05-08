Захарова: французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в конфликте на Украине

Фото: сайт МИД РФ
Французские военные станут законными целями российской армии, если они появятся в зоне специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ, пишет ТАСС.
По ее словам, Париж может в этом не сомневаться.
Ранее МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.
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«Если французы появятся в зоне конфликта на Украине, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сказала она.
Ранее МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.
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Артем Кузьмин