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Захарова: французские военные станут целями ВС РФ, если появятся в конфликте на Украине

08 мая 2024, 11:27
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Французские военные станут законными целями российской армии, если они появятся в зоне специальной военной операции на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ, пишет ТАСС.
По ее словам, Париж может в этом не сомневаться.

«Если французы появятся в зоне конфликта на Украине, они неизбежно станут целями для российских вооруженных сил. Мне кажется, доказательства этого у Парижа уже есть», — сказала она.


Ранее МИД Франции опроверг информацию о том, что французские солдаты из Иностранного легиона принимают участие в военных действиях на Украине. Представители внешнеполитического ведомства заверили, что Франция продолжает поддерживать в конфликте Украину, однако свои войска на территорию страны не отправляет.

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На Украине мобилизовали известного футболиста
На западе Украины мобилизовали одного из основных игроков «Хуста» Сираша
08 мая 2024, 10:33

Фото: iStock/master1305

На западе Украины представители военкомата мобилизовали Николая Сираша, одного из ключевых игроков футбольной команды «Хуст», прямо на городском вокзале.
Это вызвало серьезные проблемы для продолжения чемпионата, так как команды опасаются дальнейшей мобилизации своих игроков, сообщили в клубе.

Игрока забрали с вокзала сотрудники военкомата и доставили в военкомат. По заявлению клуба, на момент ареста Сирашу было 25 лет, хотя закон о мобилизации еще не вступил в силу.

«Хустский ТЦК устанавливает свои правила незаконного содержания людей», — заявили в клубе.
На данный момент нет информации о судьбе Сираша, так как связь с ним потеряна.

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В мытищинском лицее открыли Парту Героя в память об участнике СВО Алексее Заозерове
08 мая 2024, 10:15

Фото: телеграм-канал Юлии Купецкой

В лицее № 34 Мытищ в преддверии Дня Победы открыли Парту Героя в память о старшем сержанте, кавалере ордена Мужества Алексее Николаевиче Заозерове. Об этом сообщила глава городского округа Юлия Купецкая.
«Алексей Николаевич – настоящий пример героизма и любви к Родине. Он шесть лет служил в Вооружённых силах России в должности заместителя командира взвода войсковой разведки. Два года назад работал кинологом на мытищинском заводе «Метровагонмаш». В 2022 году отправился в зону СВО добровольцем. Для сослуживцев Алексей Заозеров был опорой и наставником, на которого всегда можно положиться», – написала Купецкая в своём телеграм-канале.
2 декабря того же года Заозеров героически погиб при выполнении боевого долга в зоне СВО.

Как отметила Купецкая, в лицее учатся дети Алексея – Саша и Злата. Именно они первыми сядут за Парту Героя. В дальнейшем право сидеть за партой получат победители олимпиад, творческих конкурсов, участники научно-исследовательских форумов, призёры спортивных соревнований.

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#московская область
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ВСУ потеряли несколько сотен военных у Новопокровского из-за отсутствия обороны
08 мая 2024, 10:07

Фото: iStock/Irina Piskova

В районе села Новопокровское под Авдеевкой украинские войска из-за отсутствия оборонительных укреплений понесли значительные потери в личном составе — несколько сотен человек, передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах ДНР.
«У Новопокровского для противника ситуация сложилась не очень хорошая. Они, вероятно, не успели выстроить оборону в районе Новопокровского и несут там очень большие потери. Сейчас это уже несколько сотен человек», — сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что сейчас любая активность украинских Вооруженных сил на этом фронтовом участке подавляется точными комбинированными ударами.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины направляют в подконтрольные им территории ДНР свежие войска. По уточненным данным, украинских мобилизованных отправили в Константиновку и Краматорск.

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#военные
#человек
#днр
#всу
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Удар по Генштабу и контратака ВСУ в Нетайлово: последние новости СВО
08 мая 2024, 10:07

Фото: Istock/Evgeny555

ВСУ пытаются перейти в контратаку на Донецком направлении, чтобы сдержать наступление ВС РФ. Российская армия продолжает теснить противника и наносить точечные удары по военным целям. О последних событиях зоне проведения СВО, и о том, где ВС РФ перешли к зачистке территории, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


Встречные бои продолжаются северо-западнее Вербового и в Работино. Стороны противостояния активно применяют средства дальнего поражения, сообщает телеграм-канал «WarGonzo».


Донецкое направление


ВС РФ давят на оборону ВСУ в Красногоровке. Активные боевые действия зафиксированы в районе Нетайлово. ВСУ на этом участке фронта пытаются проводить контратаки с целью замедлить продвижение российской армии. В районе Очеретино ВС РФ продвигаются вдоль железнодорожных путей, по направлению к населённому пункту Прогресс, а также всё ближе подходят к Новоалександровке, на подступах к которой идут ожесточённые бои.


Часовоярское направление


В восточном пригороде Часов Яра идет активное противостояние. Линия боевого соприкосновения на этом участке без существенных изменений.
Стало известно об еще одной цели СВО
Стало известно об еще одной цели СВО


Купянско-Сватовское направление


ВС РФ на Купянско-Сватовском направлении заканчивают зачистку Кисловки и Котляровки, наступая в направлении Ивановки.


Авдеевское направление


На Авдеевском направлении штурмовые группы ВС РФ после занятия Очеретино наступают в направлении села Прогресс. На подступах к Новоалександровке идут бои за контроль над лесополосами.

Харьковское направление


Российская армия нанесла удар по Генштабу ВСУ во время совещания в Харьковской области. Об этом сообщается в телеграм-канале «Фронтовая птичка». В момент атаки ВС РФ в здании штаба находились порядка 16 офицеров ВСУ. Российские военные атаковали объект с помощью гаубицы 2А65 «Мста-Б» и пушки 2А36 «Гиацинт-Б».

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#танки
#сво
#всу
#вс рф
#удар
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Марочко: Под Купянском части ВСУ обстреливают друг друга из гранатомётов
08 мая 2024, 10:00

Фото: istockphoto/zabelin

На Купянском направлении в окрестностях населённого пункта Кучеровка в очередной раз отмечены боевые столкновения между украинскими подразделениями. Части ВСУ вели перестрелку между собой из стрелкового оружия и гранатомётов.
Об этом рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. В своём телеграм-канале он написал, что в этот раз можно уже полностью исключить «дружеский огонь», так как подразделения ВСУ обстреливают друг друга уже далеко не в первый раз.

Эксперт пояснил, что географическое расположение и другие факторы полностью исключают какую-либо путаницу и случайность перестрелки. С большой долей вероятности можно говорить о конфликтной ситуации в ВСУ, которая разрешалась с применением боевого оружия, считает Марочко. Возможно, украинские военные открывают огонь по своим сослуживцам, чтобы не дать им возможность перейти на российскую сторону или сдаться в плен, предположил он.

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#эксперт
#военные
#лнр
#всу
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Глава ОВА Козицкий сообщил о повреждении двух объектов во Львовской области
08 мая 2024, 09:39

Фото: istockphoto/Zeferli

Во Львовсой области повреждения получили два объекта критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий.
В своём телеграм-канале он уточнил, что повреждён объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Причиной, по словам Козицкого, стало попадание российской ракеты. Кроме того, крылатыми ракетами был повреждён объект генерации энергии в Червоноградском районе, добавил глава ОВА Львовской области. Имеются два очага возгорания, добавил он.

Козицкий также сообщил, что на местах работают пожарные и сотрудники экстренных служб, занимаясь работами по устранению последствий ночной атаки. Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Взрывы раздавались в Киевской, Ивано-Франковской и Львовской областях, а также в городе Кременчуг Полтавской области.

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#воздушная львов
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Зеленский сделал неожиданное заявление о ситуации на фронте
08 мая 2024, 09:31

Зеленский сообщил, что самые сильные бои идут на шести направлениях.
Как написал Зеленский в своём Telegram-канале, самые серьёзные бои сегодня идут на следующих направлениях: Покровское, Кураховское, Краматорское, Лиманское, Времевское, Купянское.

Президент Незалежной подчеркнул, что провел совещание на котором обсудил вопросы укрепления бригад Вооружённых сил Украины.

Ранее стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о непростом положении украинских войск на передовой. Он подчеркнул, что Россия обладает серьёзным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к ее тактическим успехам на фронте.

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#спецоперация
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В Запорожской области повредили объекты энергоинфраструктуры
Глава ОВА: в Запорожской области повредили объекты критической инфраструктуры
08 мая 2024, 09:17

Фото: istock / dzika_mrowka

В Запорожской области Украины повреждены объекты критической и энергоинфраструктуры. Об этом сообщил Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своём телеграм-канале.
Прежде сообщалось, что минувшей ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога. После срабатывания сигналов оповещения взрывы прозвучали в Винницкой, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской и Полтавской областях.

Министр энергетики Украины подтвердил информацию об ударах и сообщил, что в регионе повреждены энергетические объекты. Кроме того, зафиксированы перебои с водоснабжением.

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#взрывы
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#воздушная украина
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NYT: Украинские власти не справляются с учётом убитых и пропавших без вести
08 мая 2024, 09:11

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Украинцы недовольны действиями командования Вооружённых сил Украины (ВСУ). Недовольство вызвано тем, что ВСУ не справляются с опознанием пропавших без вести и с занесением их в категорию погибших.
Об этом написала корреспондент издания The New York Times Мария Вареникова. Она пишет, что командование украинской армии усугубляет муки и страдания украинских семей тем, что не может опознать тысячи тел убитых солдат. В публикации отмечается, что граждане Украины уже неоднократно проводили массовые публичные акции, выражая недовольство недостаточными усилиями властей по поиску и идентификации тел пропавших без вести.

По словам журналистки, даже доступ к телу погибшего не всегда ускоряет процедуру его опознания. Иногда процесс установления личности убитого может занимать долгие месяцы, заключает автор материала.

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