Украинский дрон «Баба-Яга» сбросил бомбу на детей, играющих на площадке

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ВСУ сбросили боеприпас с дрона «Баба-Яга» на детскую площадку в Шебекино — ранены пятеро детей. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его информации, все дети получили множественные осколочные ранения, двое находятся в тяжелом состоянии. Глава области уточняет, что огонь велся прицельно по детям. Всего от действий Украинского режима в Шебекино только за сутки пострадали 12 человек, а во всем городе уже 18.
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Олег Дикий