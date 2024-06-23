В Севастополе назвали ракетную атаку ВСУ террористическим актом

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Заместитель губернатора Севастополя Александр Кулагин охарактеризовал ракетный удар украинских войск по городу как террористический акт.
«В связи с произошедшим террористическим актом сообщаю: система здравоохранения мобилизована, врачи и медперсонал находятся на своих рабочих местах», — написал Кулагин в Telegram.ВСУ атаковали Севастополь в воскресенье днем. По словам губернатора города Михаила Развожаева, пять воздушных целей были сбиты над акваторией, но их осколки упали в прибрежной зоне. В результате ракетной атаки пострадали 22 человека, двое, включая двухлетнего ребенка, погибли.
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Артем Кузьмин