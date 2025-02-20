Захарова назвала условия для работы иностранных компаний в России

Мария Захарова (Фото: mid.ru)
Уважение к истории страны является необходимым условием для возвращения в РФ иностранных компаний. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, уважение также должно быть к героям специальной военной операции и к российским журналистам. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства уточнила, что отношение к отечественным журналистам и СМИ должно быть фактором благоприятствования для зарубежных компаний.
Дипломат напомнила, что западные организации сами себя утвердили в качестве инструмента политической борьбы и гибридной войны. Они покинули российский рынок, так как получили от своих правительств приказ об этом.
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Дипломат напомнила, что западные организации сами себя утвердили в качестве инструмента политической борьбы и гибридной войны. Они покинули российский рынок, так как получили от своих правительств приказ об этом.
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Екатерина Коршунова