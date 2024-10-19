Захарова обвинила Борреля в попытке очернить Россию

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Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы имевшей место ликвидации пленных боевиков Украины бойцами ВС РФ — дезинформация для очернения российской стороны. Об этом сказано в комментарии дипломата Марии Захаровой. Документ опубликован на сайте МИД РФ.
«В отсутствие успехов ВСУ на линии боевого соприкосновения в Евросоюзе и непосредственно уходящий со своего поста глава евродипломатии Жозеп Боррель в своем очередном антироссийском заявлении нагнетают проукраинскую пропаганду и фабрикуют все новую дезинформацию с целью очернить Россию», — говорится в публикации.Захарова считает, что ложь главного дипломата Европы стоит в одном ряду с прочими фальшивками, которые тиражируются Украиной и Западом.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник ведет информационную войну при помощи дипфейков и прочих технологий.
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Никита Кротов