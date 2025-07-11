Захарова обвинила поставщиков оружия Киеву в спонсировании «террористического отребья»

Захарова: поставщики оружия Киеву спонсируют террористическое отребье
Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Поставляющие Украине вооружение страны спонсируют «террористическое отребье» и становятся соучастниками преступлений против мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.



Дипломат подчеркнула, что поставщики продолжают спонсировать властей Украины, понимая, что тем самым становятся соучастниками убийства мирных жителей и уничтожения гражданской инфраструктуры.

Ранее в этот день депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ решили увеличить масштабы обстрелов российских жилых домов, вымещая тем самым бессильную злобу и пытаясь показать, что будет с теми, кто остался в России и стал её гражданином.

Анастасия Чинкова

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