Захарова обвинила поставщиков оружия Киеву в спонсировании «террористического отребья»
Поставляющие Украине вооружение страны спонсируют «террористическое отребье» и становятся соучастниками преступлений против мирных граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.
Дипломат подчеркнула, что поставщики продолжают спонсировать властей Украины, понимая, что тем самым становятся соучастниками убийства мирных жителей и уничтожения гражданской инфраструктуры.
Ранее в этот день депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что ВСУ решили увеличить масштабы обстрелов российских жилых домов, вымещая тем самым бессильную злобу и пытаясь показать, что будет с теми, кто остался в России и стал её гражданином.
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