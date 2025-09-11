В МИД РФ объяснили закрытие японских центров технического содействия
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Японии закрыть центры по техническому содействию в РФ. Она заявила, что правоохранительные органы зафиксировали много нарушений в работе этих организаций.
Ранее японские власти объявили о закрытии всех шести центров. В Токио такое решение объяснили изменением ситуации в России и в двусторонних отношениях. По словам Захаровой, проверки выявили, в частности, использование карт с искажёнными границами России и предоставление услуг без необходимых лицензий.
Дипломат также отметила, что в прошлом эти центры помогали развивать партнёрство между странами на основе межправительственных меморандумов 2000 и 2003 годов. Однако, подчеркнула она, недружественная политика Токио прекратила действие этих документов.
