В МИД РФ объяснили закрытие японских центров технического содействия

11 сентября 2025, 19:24

Мария Захарова сообщила о множественных нарушениях в японских центрах в России

Мария Захарова (Фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала решение Японии закрыть центры по техническому содействию в РФ. Она заявила, что правоохранительные органы зафиксировали много нарушений в работе этих организаций.