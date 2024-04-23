Фото: Совет Федерации
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение о процессе вымарывания украинцев со стороны западных элит и президента Украины Владимира Зеленского.
В своем заявлении в Telegram-канале она отметила, что в правящих кругах Украины не было представителей украинского народа на протяжении многих лет. Захарова указала, что вместо этого властью управляли те, кто не имел исторических связей с Украиной, а различные маргиналы с чубами приукрашивали обстановку, преподнося себя как защитников украинской независимости.
По словам Захаровой, в настоящее время Зеленский, находясь под влиянием Вашингтона, привлекает последних оставшихся украинцев, чтобы подчинить их себе.
Читайте также:
Захарова рассказала, для чего США было нужно обсуждение «формулы мира»
«Выдумывают то, чего нет»: Захарова – об антироссийских заявлениях фон дер Ляйен и Орпо
Захарова предрекла «унизительное фиаско» погружению США в конфликт на Украине
Артем Кузьмин