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Захарова обвинила Зеленского в вымарывании украинцев

23 апреля 2024, 11:43
Фото: Совет Федерации

Фото: Совет Федерации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение о процессе вымарывания украинцев со стороны западных элит и президента Украины Владимира Зеленского.


В своем заявлении в Telegram-канале она отметила, что в правящих кругах Украины не было представителей украинского народа на протяжении многих лет. Захарова указала, что вместо этого властью управляли те, кто не имел исторических связей с Украиной, а различные маргиналы с чубами приукрашивали обстановку, преподнося себя как защитников украинской независимости.

По словам Захаровой, в настоящее время Зеленский, находясь под влиянием Вашингтона, привлекает последних оставшихся украинцев, чтобы подчинить их себе.

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#зеленский
#захарова
ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт
23 апреля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что ФСБ задержала в Брянске гражданина РФ, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. Он по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное фсб
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#детские сво
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Экс-депутат Рады прокомментировал сообщения об аресте Залужного
Царев: информация об аресте Залужного СБУ поступает с Украины
23 апреля 2024, 11:57

Бывшего главнокомандующего Валерия Залужного задержала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.
«По информации из Украины, после отказа Залужного принять пост посла в Великобритании месяц назад, СБУ задержала его, и сейчас бывший главнокомандующий находится под усиленной охраной», — написал Царев.
По словам Царева, офис президента Владимира Зеленского пытается добиться согласия от экс-главнокомандующего на работу в Лондоне и отказа от президентских амбиций. Он добавил, что достоверность поступающей информации сложно проверить, однако есть два факта: Залужный пропал из публичного пространства, а новый посол в Лондоне так и не появился.

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МВД РФ предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников
23 апреля 2024, 11:39

Фото: iStock/NatureNow

МВД России предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом сообщила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова.
«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом, маршруты безопасного передвижения детей», — сказала она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Он собирал и передавал сведения о местонахождении военных частей России с целью оказания помощи украинским вооруженным формированиям, а также фиксировал видео с передвижением российской военной техники в зоне военных действий. Его девушка помогала ему передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Сальдо: при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ
23 апреля 2024, 11:34

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

В Херсонской области при попытке переправы через Днепр уничтожены четыре лодки с десантом ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он рассказал об активности подразделений группировки войск «Днепр» 22 апреля. По его словам, ВС РФ отражали удары украинских БПЛА и предотвращали попытки высадки на левом берегу Днепра.

Он отметил, что обнаружены и поражены четыре лодки противника с десантом до 15 боевиков 35 и 37 «бригад морской пехоты». Губернатор добавил, что военные РФ наносили удары по технике и позициям ВСУ на правом берегу реки.

Ранее боец ВСУ, сдавшийся в плен под Работино, рассказал, что украинские военные специально занимают жилые дома в городе Орехов Запорожской области. По словам военнопленного, его вместе с сослуживцами привезли в Орехов и поместили в подвал жилого дома. Он отметил, что город почти полностью разрушен. При этом уцелевшие жилые дома, принадлежащие местным жителям, занимают украинские военные.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#военные
#сво
#всу
#вс рф
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Путин наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества посмертно
23 апреля 2024, 11:33

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин наградил военного корреспондента издания «Известия» Семена Еремина орденом Мужества посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
В документе говорится, что журналист награжден за самоотверженность и мужественность, проявленные в ходе исполнения профессионального долга.

Прежде гибель Еремина в зоне проведения СВО прокомментировала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала убийство военкора террористическим актом и заявила, что все причастные понесут наказание за преступление. Она также отметила, что Еремин был открытым и талантливым человеком.

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Ракеты ATACMS не повлияют на ход СВО, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Матвиенко: поставки Украине ракет ATACMS не повлияют на ход СВО
23 апреля 2024, 11:10

Фото: сайт Кремля

Ракеты ATACMS, поставляемые Украине, не окажут коренного влияния на ход специальной военной операции. Такое мнение 23 апреля высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Они будут так же сбиваться, как и все иные ракеты. И коренным образом на ход специальной военной операции это не повлияет», — сказала она.
В 20 апреля палата представителей Конгресса США приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов в помощь Украине, а также законопроект о конфискации суверенных активов России в пользу Украины.

Глава комитета по разведке Сената США Марк Уорнер ранее выразил предположение о возобновлении военных поставок Украине до конца следующей недели, включая поставки оперативно-тактических ракет ATACMS.

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Названо место, где могут выставить трофейный Leopard 2
Депутат Журавлев: трофейный Leopard 2 стоит выставить в парке «Патриот»
23 апреля 2024, 10:36

Фото: iStock/Christiantdk

Трофейный немецкий танк Leopard 2, подбитый бойцами ВС РФ в зоне СВО, стоит выставить у немецкого посольства или в парке «Патриот». Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Я бы выставил трофейный Leopard 2 у немецкого посольства, чтобы люди, которые идут туда на работу, видели, как отплатила нам Германия за свое объединение, поставляя технику, из которой убивают россиян. Но и установка в парке «Патриот» — тоже неплохой вариант, особенно если танк найдет себе место среди других трофейных» — отметил Журавлев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, вскоре можно будет составить там хорошую коллекцию трофейного вооружения.

Журавлев также отметил, что вся западная техника и иностранные наёмники, принимающие участие в боевых действиях на стороне ВСУ, будут уничтожены армией России.

Напомним, российские бойцы захватили наиболее мощную версию немецкого танка Leopard 2 из числа поставленных Украине.

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В ЛНР задержали украинца по подозрению в шпионаже
23 апреля 2024, 10:27

Фото: ФСБ России

В ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Как сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ, он передавал данные о местонахождении российских военных подразделений Вооруженным силам Украины (ВСУ).
По данным агентства, гражданин Украины собирал и передавал сведения о местонахождении военных частей России с целью оказания помощи украинским вооруженным формированиям. Он также фиксировал видео с передвижением российской военной техники в зоне военных действий. Его девушка помогала ему передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

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Пленный: ВСУ обстреливали из минометов военных, которые шли сдаваться
23 апреля 2024, 10:12

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ обстреливали из минометов сослуживцев, которые шли сдаваться. Об этом рассказал РИА Новости пленный Андрей Бабенко.
«При очередном обстреле наших позиций мы спрятались в блиндаж, чтобы переждать удар, но штурмовая группа подобралась к нам и взяла нас в плен», — рассказал он.

Бабенко отметил, что военные Вооруженных сил Украины сложили оружие и вышли с поднятыми руками. Они хотели остаться в живых. Когда командование увидело, что они сдаются, по ним открыли огонь. Пленный отметил, что российские военные прикрыли сдавшихся от обстрела.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Он привел в пример бывшего бойца ВСУ, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, после чего обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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