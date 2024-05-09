Фото: Официальный сайт МИД РФ
Слова премьера Польши Дональда Туска о присутствии вооруженных сил НАТО на территории Украины стали, по мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подтверждением гибридной войны против России.
Как сообщает газета «Известия», Захарова считает это свидетельством того, что Запад ведет агрессивную кампанию против России.
Премьер Польши Дональд Туск отметил, что альянс помогает Украине столько, насколько может, подчеркнув важность этой поддержки для сопротивления украинских вооруженных сил российским войскам. Он также упомянул, что на территории Украины присутствуют небольшие группы военных сил НАТО — наблюдатели и инженеры.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не запрашивал у альянса введения войск в зону конфликта, и подчеркнул, что НАТО не планирует направлять свои войска на Украину.
Читайте также:
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Польский премьер Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе
Туск: Ссора Польши и Украины стала бы величайшим идиотизмом
Премьер Польши Дональд Туск отметил, что альянс помогает Украине столько, насколько может, подчеркнув важность этой поддержки для сопротивления украинских вооруженных сил российским войскам. Он также упомянул, что на территории Украины присутствуют небольшие группы военных сил НАТО — наблюдатели и инженеры.
В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Киев не запрашивал у альянса введения войск в зону конфликта, и подчеркнул, что НАТО не планирует направлять свои войска на Украину.
Читайте также:
Туск признал, что на Украине присутствуют солдаты НАТО
Польский премьер Туск заявил о пребывании Европы в предвоенной эпохе
Туск: Ссора Польши и Украины стала бы величайшим идиотизмом
Артем Кузьмин