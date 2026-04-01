Захарова отреагировала на слова Зеленского о пасхальном перемирии

01 апреля 2026, 16:44

Захарова назвала слова Зеленского о пасхальном перемирии пиар-акцией

Слова Владимира Зеленского о пасхальном перемирии являются очередной пиар-акцией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.





По ее словам, глава киевского режима руководствуется не стремлением к долгосрочному миру, а указаниями западных союзников. Дипломат пояснила, что такая инициатива призвана выиграть время на один-два месяца, чтобы восполнить потери и перегруппировать силы, а также подготовить их к дальнейшим боевым действиям.

«Излюбленный заход Зеленского — очередная пиар-акция. И нужна она ему не как стремление к долгосрочному миру, а как очередной шаг по совету своих западноевропейских союзников», — сказала Захарова.