«Антироссийский придаток НАТО»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии

29 сентября 2025, 21:17

Захарова заявила, что Молдавия превращается в антироссийский придаток НАТО

Мария Захарова (фото: Telegram @MariaVladimirovnaZakharova)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия превращается в «антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима». Её слова приводит НТВ.