«Антироссийский придаток НАТО»: Захарова высказалась о выборах в Молдавии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Молдавия превращается в «антироссийский придаток НАТО и логистическую базу преступного киевского режима». Её слова приводит НТВ.
По словам дипломата, власти Молдавии сознательно препятствовали голосованию «неблагонадёжных» граждан, в частности, на некоторых избирательных участках бюллетени закончились сразу после открытия.
Она подчеркнула, что нарушения в ходе выборов в Молдавии были настолько массовыми и очевидными, что даже Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ не смогло закрыть на это глаза.
Эти заявления отражают обострение дипломатических отношений и усиливающуюся критику Москвы в адрес Кишинева на фоне текущей политической ситуации в регионе.
Читайте также: