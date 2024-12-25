Захарова ответила на вопрос о задержании австралийского наемника в зоне СВО

Мария Захарова (Фото: kremlin.ru)
Австралийская сторона обратилась к России по поводу информации о задержании своего гражданина в зоне СВО. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, на сегодняшний день информация о задержанном гражданине Австралии проверяется. Захарова отметила, что если сведения подтвердятся,то в произошедшем виновата официальная Канберра.
До этого в сети распространился на ролк, на котором наемника из Австралии, представившегося 32-летним Оскаром Дженкинсом, допрашивают военнослужащие ВС России. Согласно информации телеканала ABC, мужчина воевал на стороне ВСУ и был взят в российский плен в Краматорске.
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