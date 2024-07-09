В Полтавской области из-за взрывов получил повреждения промышленный объект

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В Полтавской области в результате взрывов получил повреждения промышленный объект. Об этом в телеграм-канале сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. Других деталей и конкретных подробностей чиновник не назвал.
Ранее мэр Одессы сообщил, что в городе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.
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