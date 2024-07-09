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В Полтавской области из-за взрывов получил повреждения промышленный объект

09 июля 2024, 21:11
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

В Полтавской области в результате взрывов получил повреждения промышленный объект. Об этом в телеграм-канале сообщил глава военной администрации региона Филипп Пронин. Других деталей и конкретных подробностей чиновник не назвал.


Ранее мэр Одессы сообщил, что в городе прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучали в Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.

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#воздушная тревога
Захарова ответила Пугачевой на ее слова об инциденте в Киеве: «Бог разберется»
09 июля 2024, 21:17

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко

На комментарий певицы Аллы Пугачевой про инцидент с детской больницей в Киеве ответила дипломат Мария Захарова в Telegram-канале.
«Мне кажется, Бог без советов Аллы Борисовны Пугачевой разберется — не Тимошка, видит немножко», — написала официальный представитель внешнеполитического ведомства России.

Ранее исполнительница написала в сети о том, что «Бог терпелив, но всему есть предел».

По заявлению посла России в США Анатолия Антонова, разгоняемая американской стороной истерия насчет киевской больницы «Охматдет» является образцом оголтелой пропаганды против России.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, комментируя обвинения со стороны Киева, что ВС РФ бьют только по тем объектам, которые относятся к военному потенциалу Украины.

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#новости
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Bloomberg: СА может продать часть ценных бумаг G7 из-за активов России
09 июля 2024, 20:58

Фото: istockphoto/Diy13

Саудовская Аравия пригрозила странам «Большой семерки», что продаст часть долговых бумаг Европы, если в объединении решат конфисковать российские замороженные активы и направить эти деньги на поддержку Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, которые знакомы с ситуацией.
«Какими бы ни были мотивы, действия Саудовской Аравии подчеркивают ее растущее влияние на мировой арене и трудности, с которыми сталкивается «Большая семерка» в получении поддержки со стороны стран так называемого Глобального Юга для Украины», — сказано в публикации агентства.

Таким образом в мае и июне текущего года государства G7 обсуждали возможность поддерживать киевский режим с помощью замороженных активов российской стороны. Сами средства предполагалось не трогать, а пользоваться лишь прибылью от активов.

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#саудовская аравия
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В Британии заявили, сколько ее армия способна продержаться в конфликте
The Times: британская армия не продержится в конфликте больше месяца
09 июля 2024, 19:59

Фото: istockphoto/ikholwadia

Британская армия так ослаблена, что даже в небольшом конфликте продержится максимум месяц во время боевых действий. Об этом изданию The Times заявил экс-глава генштаба сухопутных войск Соединенного Королевства генерал Патрик Сандерс.
Офицер обратил внимание, что у войск Великобритании снижена численность личного состава, поскольку власти снизили расходы страны на оборону.

Также беспокойство Сандерса вызвано смертельно малым количеством боезапасов, что остались в арсеналах королевства после того, как Британия передавала свои вооружения Украине в течение двух лет.

Он уверен, что страна должна поднять расходы для военных целей хотя бы на 3%, ведь мир сегодня переживает «самый опасный с 1945 года момент».

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400 000 в розыске: украинцы массово бегут от мобилизации в ВСУ
На Украине объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов с начала СВО
09 июля 2024, 19:09

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

На Украине с февраля 2022 года сотрудники местных военкоматов объявили в розыск более 400 тысяч уклонистов. Об этом сообщает украинское издание «Страна» со ссылкой на юриста Романа Лихачева. Отмечается, что с начала СВО на нарушителей воинского учета также составили 180 тысяч административных протоколов.
По данным издания, в 2022 году на украинцев составили 55 тысяч протоколов за нарушение воинского учета, а за 2023 и половину 2024 года – уже 130 тысяч, всего граждане заплатили штрафов на 3,7 млн долларов.

Ранее Минобороны России заявило, что иностранные наемники, участвующие в боевых действиях на территории Украины, открыто сообщают о своих потерях по радиосвязи. Ведомство опубликовало запись одного из перехватов, где военный говорит о потерях и в отчаянии просит прислать подкрепление: «Нужно больше людей, мало людей. Пришлите опытных бойцов».

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«Снова»: как Украина пытается подставить Россию
Американский блогер Хинкл: в больницу Киева попала ракета ПВО Patriot
09 июля 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Im Yeongsik

Американская ракета ПВО Patriot попала в больницу Киева. Такое мнение выразил известный в США блогер Джексон Хинкл. К таким выводам он пришел, основываясь на записях с летящей ракетой и снимках с осколками от взрыва, которые размещены местными жителями в интернете.
«Американская ракета ПВО Patriot, выпущенная Украиной, попала сегодня утром в киевскую детскую больницу. Конечно, они обвиняют Россию <...> снова», — отметил Хинкл в социальных сетях.

По словам блогера, угодившая в госпиталь ракета является «перехватчиком» Patriot PAC-3, у которой заостренный нос, а не крылатой ракетой Х-101, у которой носовая часть закруглена.

Хинкл подчеркнул, что снаряд на записи также не имеет крыльев, которые характерны для российской Х-101.

Обозреватель призвал главу Белого дома Джо Байдена «прекратить отправку этим террористам бомб».

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Михед: Ахтубинский район Астраханской области атаковали 20 беспилотников Украины
09 июля 2024, 18:40

Фото: istockphoto/NatureNow

Более двух десятков беспилотников ВСУ атаковали Ахтубинский район под Астраханью, разрушений и пострадавших нет. Об этом в Telegram-канале написал глава района Владимир Михед.
«Благодаря бдительности населения района, которое вовремя сообщало о летящих объектах, а также слаженным действиям подразделений разведки и средств поражения силовых структур, атака более 20 БПЛА противника была успешно отражена. Жертв, пострадавших и разрушений на территории района нет», — говорится в публикации.

Ранее в российском оборонном ведомстве докладывали, что средства противовоздушной обороны ликвидировали над регионом три украинских беспилотника.

Губернатор Игорь Бабушкин заявлял о ликвидации локальных возгораний, которые вызваны падением обломков техники. В Знаменске и Ахтубинском районе режим воздушной тревоги сохраняется.

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#беспилотник
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Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения Storm Shadow
09 июля 2024, 18:04

Фото: istockphoto/bpawesome

Российские инженеры начали изучать системы управления и наведения крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом со ссылкой специалиста по работе с вооружением сообщают РИА Новости. По словам технолога, им уже удалось все нужные элементы и приступить к их исследованию.
«На данный момент демонтирована аппаратура управления, включая блоки, сервоприводы, рули и различные элементы конструкции. Этот материал предоставляет объективный контроль системы пролета ракет, возможных систем противодействия ПВО для лучшей борьбы с данными целями», — процитировали слова собеседника в агентстве.
Инженер отметил, что первым делом они начали изучать схемы взрывателей и конструкции боевых частей, чтобы было удобнее в дальнейшем их перевозить и уничтожать за пределами населенных пунктов.

По данным агентства, Storm Shadow — это запускаемая с самолетов малозаметная крылатая ракета с дальностью поражения от 250 до 560 километров в зависимости от модели. Сообщается, что боеприпас разработали Франция и Великобритания, ВСУ активно применяют Storm Shadow с прошлого года.

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#великобритания
#всу
#вс рф
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В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
09 июля 2024, 17:21

Фото: istockphoto/RamonCast

В Одессе сегодня, 9 июля, прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил в своем тг-канале мэр города Геннадий Труханов.
«В городе слышен взрыв», – написал украинский градоначальник.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины и в подконтрольных ВСУ частях Херсонской и Запорожской областей. Сирены звучат в
Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях. Тревогу в вышеперечисленных регионах объявили практически одновременно – примерно в 15:33.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВС РФ удалось уничтожить две установки HIMARS под Херсоном. Ведомство опубликовало видео с поражением ракетных систем залпового огня.

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#воздушная тревога
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Минобороны РФ опубликовало кадры с уничтожением пусковых установок HIMARS
Минобороны РФ опубликовало кадры поражения двух РСЗО HIMARS под Херсоном
09 июля 2024, 17:06

Фото: istockphoto/RamonCast

Кадры с уничтожением ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS под Херсоном опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
«В результате удара уничтожены две пусковые установки РСЗО «HIMARS», пять машин сопровождения и до 20 военнослужащих ВСУ», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Там также уточнили, что ВС РФ использовали оперативно-тактический комплекс «Искандер». Отмечено, что установки противника уничтожены одновременно. Кроме того, еще две установки российские бойцы поразили в Запорожской области.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Эксперты дают разные оценки относительно того, сколько еще будет продолжаться конфликт.

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