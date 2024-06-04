Захарова предложила украинцам заменить статую Ломоносова на Рональда Макдональда

Фото: сайт МИД РФ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась по поводу сноса памятника Ломоносову в Харькове.
В своём канале в Telegram она отметила, что вместо Ломоносова в городе можно было бы установить Рональда Макдональда.
В Харькове был демонтирован памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его. Местонахождение памятника на данный момент неизвестно.
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«Учитывая, кто сейчас находится у власти на Украине, вместо монумента Михаилу Васильевичу следовало бы поставить статую Рональда Макдональда на это же место», — написала Захарова.
В Харькове был демонтирован памятник российскому учёному Михаилу Ломоносову. Работники коммунальных служб убрали бюст, который располагался у Дворца детского и юношеского творчества, и увезли его. Местонахождение памятника на данный момент неизвестно.
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Артем Кузьмин