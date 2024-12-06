Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Захарова напомнила о «битом Наполеошке» в ответ на аннулирование визы на Мальту

Захарова напомнила о «битом Наполеошке» в ответ на аннулирование визы на Мальту

Захарова про отказ в визе на ОБСЕ: хотите нам гадить — мы будем вас побеждать
Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Фото: istockphoto/vlad_karavaev

Дипломат российского МИДа Мария Захарова будет участвовать в открытии монумента одолевшему Наполеона царю Александру I в Екатеринбурге. Таким образом она ответила в Telegram-канале на аннулирование мальтовской визы СМИД ОБСЕ.
«Совпадение? Знак судьбы и примета времени. Не хотите нормально общаться и работать, хотите вредить нам и гадить — мы будем вас побеждать», — сказано в сообщении Захаровой.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства России добавила, что напомнит о славе героев Отечественной войны 1812 года и про «битого Наполеошку».



Накануне посол Мальты Кармело Ингуанез прокомментировал аннулирование визы Захаровой. Он уточнил, что оно связано с позицией «некоторых стран», но сами страны назвал. Известно лишь, что они относятся к Евросоюзу.

Читайте также:

«Кадыров, извинись»: депутаты встали на защиту Бастрыкина после заявлений главы Чечни

SC: «Легкомыслие» Запада погубит мир

«Вели себя как дети. Невероятно»: представители ЕС бегают от Лаврова на мероприятиях
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мид рф
#мария захарова
#новости
Российские войска освободили Сухие Ялы в ДНР
06 декабря 2024, 12:42

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские военные освободили населённый пункт Сухие Ялы, расположенный в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российская армия окружает Курахово в ДНР с западной и южной части.

По его словам, боевики ВСУ вынуждены отступать в западную часть города, но силы ВС РФ наступают и с этой стороны, а украинские военные теряют плацдармы и села, где ранее смогли закрепиться.

Читайте также:

В Минобороны доложили последние новости в ДНР

Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море

На Украине заявили о потере четырех населенных пунктов
#армия
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#владимир рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Венгрии заявил о промахе Украины при отказе от мирного договора с РФ
Орбан заявил, что Киев поставил не на ту лошадь, отказавшись от мира с Россией
06 декабря 2024, 12:40

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина поставила «не на ту лошадь», когда отказалась весной 2022 года заключить мирный договор с РФ. Об этом политик заявил в эфире радио Kossuth.
По мнению Орбана, Киев сделал это «под влиянием англосаксов». Венгерский премьер также назвал «бесстыдным» предложение американского госсекретаря Энтони Блинкена снизить возраст мобилизации на Украине.

Ранее сообщалось, что слова Блинкена о необходимости снизить мобилизационный возраст до 18 лет на Украине вызывает разочарование и гнев. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

Российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском

ТАСС: В Часовом Яре находят документы наемников ВСУ из стран ЕС
#сша
#возраст
#россия
#украина
#венгрия
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Массовое уничтожение техники боевиков ВСУ дроном «Князь Вандал» попало на видео
Дрон «Князь Вандал» уничтожил БМП ВСУ в Курской области — видео
06 декабря 2024, 12:37

Фото: istockphoto/NatureNow

Массовая ликвидация техники боевиков ВСУ в Курской области российским беспилотником «Князь Вандал» попала на кадры. Видео опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».
На записи видны успешные атаки российских войск по вражеской бронетехнике. В частности, ВС РФ уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley.
Военный аналитик Алексей Леонков отметил, что у «Князя Вандала» революционные характеристики. Одним из его преимуществ является оптоволоконная связь с оператором. Таким образом дрон неуязвим для вражеских средств радиоэлектронной борьбы.

Украина напала на Курскую область в начале августа. Противник получил отпор от бойцов ВС РФ, росгвардейцев и пограничников. Бои в российском регионе продолжаются и сейчас.

Читайте также:

Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США

Действия ВСУ в зоне СВО вызвали шок на Западе

Окружение Курахова: ВС РФ охватывают город с нескольких сторон
#мир
#россия
#курская область
#война
#сво
#всу
#конфликт
#дрон
#бпла
#беспилотник
#видео
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США
Баранец: Украина прекратила бить по России ATACMS после звонка Герасимова в США
06 декабря 2024, 11:46

Фото: iStock/PavelRodimov

ВСУ больше не били американскими ракетами ATACMS по территории РФ после звонка начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну. Об этом в своей статье написал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», отставной полковник Виктор Баранец.
Согласно мнению эксперта, Герасимов мог предупредить американского коллегу, что удары западными ракетами по регионам РФ не останутся безнаказанными. Баранец подчеркнул, что применение российскими войсками новой ракеты средней дальности «Орешник» стало лишь первым предупреждением.

Он добавил, что реакция Брауна на это осталась неизвестной, однако с тех пор ни одного удара ATACMS по России больше не было.

«Просчитывают, куда еще могут полететь российские «Орешники» (да и не только они)?» — заключил эксперт.

Напомним, в четверг, 21 ноября, российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия запустили новейшую баллистическую ракету средней дальности «Орешник», которая ударила по крупному оборонному предприятию в Днепропетровске.

Читайте также:

Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита

Россия не допустит получения Киевом ядерного оружия, заявил Путин

Путин не исключил использование «Орешника» для удара по Киеву
#эксперт
#всу
#ракеты
#путин
#удар
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Действия ВСУ в зоне СВО вызвали шок на Западе
Журналист Боуз: командиры ВСУ специально бросают тела своих солдат
06 декабря 2024, 11:21

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Командиры ВСУ намеренно оставляют тела погибших военнослужащих, чтобы не платить компенсацию их родственникам, поделился мнением в соцсетях журналист из Ирландии Чей Боуз. Он подчеркнул, что речь идет о десятках тысяч украинцев.
«…Киев предпочитает, чтобы они оставались там, поскольку таким образом коррумпированные командиры могут продолжать присваивать себе компенсацию и не выплачивать ее семьям погибших», — гласит публикация Боуза.
Ранее сообщалось, что российская армия окружает Курахово в Донбассе с нескольких сторон. По словам представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова, противник отступает на запад, теряя населенные пункты и плацдармы.

Читайте также:

Три человека погибли в Херсонской области во время атаки дронов-камикадзе

В Минобороны доложили последние новости в ДНР

Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Окружение Курахова: ВС РФ охватывают город с нескольких сторон
Рогов: ВС РФ окружили Курахово с нескольких сторон
06 декабря 2024, 11:10

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России окружает Курахово в ДНР с западной и южной части. Об этом рассказал председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова приводит РИА Новости.
«На сегодня Курахово окружен с нескольких сторон. Наши войска полностью контролируют подступы к городу с северной, восточной и северо-западной сторон, а также частично с южной», — заявил Рогов.

По его словам, боевики ВСУ вынуждены отступать в западную часть города, однако ВС РФ наступают и с этой стороны, а украинцы теряют плацдармы и села, где ранее смогли закрепиться.

Рогов отметил, что на сегодняшний день восточная часть Курахова освобождена российскими бойцами, а основные бои идут в центральной и южной части. Он добавил, что часть города, которая еще находится под контролем ВСУ, скоро окажется в полном окружении.

Читайте также:

На Украине заявили о потере четырех населенных пунктов

Российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском

«Котлы» для ВСУ под Суджей, приказ о выходе из Курской области, бои в Торецке: последние новости СВО
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#рогов
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Три человека погибли в Херсонской области во время атаки дронов-камикадзе
В Алешках погибли три мирных жителя во время атаки украинских дронов-камикадзе
06 декабря 2024, 11:10

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Алешках украинские дроны-камикадзе атаковали пункт гуманитарной помощи, погли три мирных жителя. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он добавил, что ещё трое получили тяжелые ранения.

Ранее жительница села Новодмитровка в ДНР, недавно освобожденного российскими войсками, поделилась своими воспоминаниями о 35 днях, проведённых в подвале под непрерывными обстрелами украинских военных.

Читайте также:

В Минобороны доложили последние новости в ДНР
​​​​​
Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море

На Украине заявили о потере четырех населенных пунктов
#херсонская область
#владимир сальдо
#всу
#вс рф
#дрон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Минобороны доложили последние новости в ДНР
МО РФ: ВКС ликвидировали пункт временной дислокации Нацгвардии Украины в ДНР
06 декабря 2024, 10:47

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские Воздушно-космические силы ликвидировали пункт временной дислокации подразделения украинской нацгвардии в Донецкой народной республике. Об этом доложили в Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что бойцы ВС РФ использовали три фугасные авиабомбы ФАБ-250, имеющие универсальные модули коррекции и планирования. Противник ликвидирован в Правдовке.

Перед этим украинский аналитический проект DeepState сообщал, что российские военные заняли четыре населенных пункта, три из которых в Донбассе, а четвертый — в Херсонской области. Речь шла о Новопустынке, Старых Тернах, Ильинке и Новодмитровке. В Минобороны РФ данную информацию официально не подтверждали.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море

Российские войска подошли к ключевому логистическому хабу ВСУ под Красноармейском

Боевики ВСУ стараются сдаваться в плен ВС РФ в Великой Новоселке
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#минобороны рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российская авиация уничтожила два украинских безэкипажных катера в Чёрном море
06 декабря 2024, 10:46

Фото: РИА/Константин Михальчевский

Экипажи Морской авиации Черноморского флота в акватории Чёрного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера, следовавших к Крымскому полуострову, сообщает Минобороны России в своём Telegram-канале.
Как пишет Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как выяснил канал, все катера были запущены из Одессы. Канал также пишет, что ВС России смогли пресечь попытку атаки и ликвидировали все вражеские катера.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что противовоздушная оборона сбила 33 украинских беспилотника над российскими регионами: 14 вражеских дронов в Воронежской области, 11 – в Курской, ещё семь беспилотников ликвидировали в Белгородской области и один – в районе Крыма.

Читайте также:

На Украине заявили о потере четырех населенных пунктов

«Горело всё кругом»: Бежавшая из Суджи россиянка рассказала об обстрелах ВСУ

Бои в Часов Яре: ВС РФ выбивают ВСУ с позиций в городе
#минобороны рф
#всу
#вс рф
#чёрное море
#черноморский флот
#крымский мост
Следите за нашими новостями
в удобном формате