Захарова напомнила о «битом Наполеошке» в ответ на аннулирование визы на Мальту

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Дипломат российского МИДа Мария Захарова будет участвовать в открытии монумента одолевшему Наполеона царю Александру I в Екатеринбурге. Таким образом она ответила в Telegram-канале на аннулирование мальтовской визы СМИД ОБСЕ.
«Совпадение? Знак судьбы и примета времени. Не хотите нормально общаться и работать, хотите вредить нам и гадить — мы будем вас побеждать», — сказано в сообщении Захаровой.Официальный представитель внешнеполитического ведомства России добавила, что напомнит о славе героев Отечественной войны 1812 года и про «битого Наполеошку».
Накануне посол Мальты Кармело Ингуанез прокомментировал аннулирование визы Захаровой. Он уточнил, что оно связано с позицией «некоторых стран», но сами страны назвал. Известно лишь, что они относятся к Евросоюзу.
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Никита Кротов