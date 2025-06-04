Захарова высказалась о поведении Зеленского после переговоров в Стамбуле

04 июня 2025, 15:45

Захарова: Зеленский зашелся в истерике в связи с переговорами в Стамбуле

Фото: Istock/Oleksandr Tkachenko

Владимир Зеленский после прошедших в Стамбуле переговоров между Москвой и Киевом позволил себе оскорбительные и хамские высказывания в адрес российских представителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





По её словам, во время второго раунда российско-украинских переговоров, Зеленский не сдерживал возмущения и позволял себе бестактные и резкие высказывания в адрес российских представителей.

«В этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации», — указала Мария Захарова.

