Захарова высказалась о поведении Зеленского после переговоров в Стамбуле
Захарова: Зеленский зашелся в истерике в связи с переговорами в Стамбуле
Владимир Зеленский после прошедших в Стамбуле переговоров между Москвой и Киевом позволил себе оскорбительные и хамские высказывания в адрес российских представителей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, во время второго раунда российско-украинских переговоров, Зеленский не сдерживал возмущения и позволял себе бестактные и резкие высказывания в адрес российских представителей.
«В этот раз он опять зашелся в истерике относительно российской делегации», — указала Мария Захарова.При этом оскорбительные выкрики «выливались» в откровенные угрозы нанести новые террористические удары по российским территориям, подчеркнула представитель МИД РФ.
Кроме того, Захарова сообщила, что как только переговоры были завершены, в офисе Зеленского приступили к критике России. Акцент делался на отсутствие у Москвы стремлений к мирному урегулированию.