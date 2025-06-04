04 июня 2025, 15:21

Фото: Istock/Olena Bartienieva

Владимир Зеленский разрешил боевикам ВСУ убивать мирных жителей, рассказал военнопленный Иван Набоков. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.





Он сообщил, что население на Украине полностью угнетено, а любые собрания жёстко подавляются боевиками. Иван добавил, что глава киевского режима сделал бесправным украинский народ, а сейчас и вовсе разрешил военным убивать мирных жителей.



«Он разрешил стрелять по мирному населению, что можно говорить... Человек без совести, без чести, его кошмары не мучают», — сказал украинский солдат.