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Приемный сын главкома ВСУ Александра Сырского Иван, который проживает в Австралии, совместно с единомышленниками из российской диаспоры хочет сорвать поставку американских танков «Абрамс» киевским властям. Об этом пишет издание «Аргументы и Факты».
Согласно сообщению, лидер казаков в Австралии Семен Бойков рассказал, что в Австралию должен приехать министр обороны Украины Рустем Умеров, который будет просить дополнительное вооружение для ВСУ.
Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.
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«В Австралии готовят протесты, флешмобы и политические акции, общественно значимые мероприятия против прибытия в страну министра обороны Украины Умерова», — сказал Бойков.
Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.
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Элина Позднякова