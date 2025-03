Пасынок главкома ВСУ Сырского хочет сорвать поставку танков Украине

Переговоры в Эр-Рияде Украины и США

«Цель Зеленского заключается в том, чтобы обеспечить справедливый и долгосрочный мир для нашей страны, народа и для всей Европы в целом. Мы активно работаем над тем, чтобы сделать эту цель реальностью», — заявил Умеров.

В офисе Зеленского опровергли данные о встрече с российской делегацией в Эр-Рияде

«Скорее, ситуация обратная. Он выглядит не лучшим образом. По старой привычке — находился в соседнем отеле и даже не смог попасть на техническую встречу», — предположил депутат.

Переговоры США и России в Эр-Рияде

Раскрыты ожидания России и США от переговоров в Эр-Рияде

«Мы имеем в виду согласие президента Путина на возобновление так называемой черноморской инициативы. Наши переговорщики готовы рассмотреть множество нюансов этой проблемы», — заявил Песков.

«Я думаю, что вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается Черного моря, прекращения огня по судам между обеими странами», — заявил он.





Реакция Европы на переговоры в Эр-Рияде

«Это наша зона, и мы не доверяем русским, если они получат больше свободы действий», — отметил один из источников издания.

Глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров сообщил в своих социальных сетях, что стороны затронули ключевые вопросы, включая энергетику», на минувших в Эр-Рияде переговорах.Противоположным мнением о переговорном процессе поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в СИЗО по обвинению в государственной измене. В своем Телеграм-канале Дубинский отметил, что Зеленского снова не допустили к переговорам между Украиной и США. Он также выразил сомнение в том, что у Киева на встречах все прошло гладко.По его словам, украинская сторона фактически не принимала решений на переговорах, а американцы лишь указали, где нужно подписать документы.В понедельник, 24 марта, в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями России и США. Россию на этой встрече представляли председатель комитета Совета Федерации по международным делам Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, как ранее сообщил помощник президента Юрий Ушаков.Предполагалось, что на встрече будет обсуждаться возможность возобновления Черноморской инициативы, касающейся безопасной транспортировки продовольствия из украинских портов, сообщил Дмитрий Песков. Эта инициатива была приостановлена Москвой летом 2023 года после атаки украинских вооруженных сил на Крымский мост. Кроме того, как сообщают The New York Times и Reuters, стороны сосредоточатся на деталях 30-дневного прекращения огня в отношении энергетических объектов.Напомним, перед сегодняшней встречей России и США произошли важные события, включая телефонные переговоры между российским президентом Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом 18 марта и 12 февраля. Также в контексте нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном 16 марта состоялся телефонный разговор между госсекретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что 24 марта состоятся переговоры между Россией и США, посвященные возобновлению зерновой сделки. Он отметил, что обсуждения будут сложными.Специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф также выразил надежду на значительный прогресс в ходе встреч с российской стороной в Саудовской Аравии.В Европе возникли опасения по поводу переговоров между Россией и США. Чиновники из Болгарии и Румынии выразили тревогу относительно возможных значительных изменений в статус-кво в Черном море, которые могут произойти в результате широкого соглашения между Москвой и Вашингтоном. Как сообщает Financial Times, они опасаются, что такое соглашение будет выгодно России и может негативно сказаться на безопасности их стран.Аналитик Дэвис: Зеленский может не пережить заключение мирной сделки

