Захарова захотела отправить Пугачёвой книгу об СВО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала отправить книгу о специальной военной операции (СВО) уехавшей из России певице Алле Пугачёвой.
Как сообщает РИА Новости, дипломат захотела отправить артистке и всем живущим за рубежом россиянам книгу «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста» Элизео Бертолази.
«Эта книга будет интересна, например, как я их называю, отъехавшим. Не потому что уехали, предав страну, а потому что отъехали... ну, головой, это больше медицинский термин, душой» — заявила она.В пятницу Мария Захарова посетила презентацию книги Элизео Бертолази «Конфликт на Украине глазами итальянского журналиста», которая состоялась в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».