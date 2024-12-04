Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Мария Девахина)
Запад готовится переложить ответственность за свои преступления на Киев и украинский народ. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова экс-генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможной уступке украинских земель ради прекращения огня. Об этом она говорила на брифинге.
Ранее Столтенберг заявил, что Украина может временно уступить территории ради быстрого прекращения огня.
Западные политики начинают перекладывать ответственность за поражение Украины на Владимира Зеленского, украинское правительство и в целом на Киев.
Она подчеркнула, что в первую очередь союзники Украины «будут валить все» именно на граждан этой страны.
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Западные политики начинают перекладывать ответственность за поражение Украины на Владимира Зеленского, украинское правительство и в целом на Киев.
«Они постепенно начинают готовить почву, чтобы обвинить в своем безумстве, в своих преступлениях, в своей безумной преступной философии нанесения России "стратегического поражения", Украину и украинский народ!» — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что в первую очередь союзники Украины «будут валить все» именно на граждан этой страны.
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Элина Позднякова