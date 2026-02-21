Бойцы ВС РФ ликвидировали пусковые установки ВСУ «Фламинго» и машину РСЗО HIMARS
Российские военные за минувшие сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS, поразили пусковые установки ракет «Фламинго», а также нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 21 февраля заявили в Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, цели поразили силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии группировок российских войск. Помимо этого, удары пришлись по местам сборки, хранения и подготовки БПЛА ВСУ, а также по пунктам временной дислокации украинских подразделений.
В Минобороны привели сводные данные за весь период проведения специальной военной операции. По их информации, ликвидировали 670 самолетов, 283 вертолета, 115 937 беспилотников, 1670 боевых машин, а также около 33,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов противника.
Ранее стало известно о новой попытке ВСУ атаковать беспилотниками Россию.
