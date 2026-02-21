Бойцы ВС РФ ликвидировали пусковые установки ВСУ «Фламинго» и машину РСЗО HIMARS

21 февраля 2026, 17:49

Фото: istockphoto/GermanS62

Российские военные за минувшие сутки уничтожили транспортно-заряжающую машину американской РСЗО HIMARS, поразили пусковые установки ракет «Фламинго», а также нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом 21 февраля заявили в Минобороны РФ.