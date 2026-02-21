Атаман назвал число казаков, отправившихся на СВО
Более 50 тысяч казаков участвовали в спецоперации на Украине. Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов.
По словам Кузнецова, которые приводит ТАСС, 13 казаков удостоены звания Героя России, еще двое подали документы к этой награде. Более 5,5 тысячи казаков-бойцов СВО получили другие государственные награды.
Атаман отметил, что казаки также задействованы в обороне объектов критической инфраструктуры. В ряде регионов они составляют основу мобильных огневых групп для борьбы с беспилотниками.
Ранее сообщалось, что российские войска нанесли комбинированный удар по району Писаревки в Сумской области, поразив казармы операторов беспилотников ВСУ.
Читайте также: