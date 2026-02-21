Атаман назвал число казаков, отправившихся на СВО

21 февраля 2026, 19:11

Атаман Кузнецов: более 50 тысяч казаков приняли участие в СВО

Фото: Телеграм/vskoru

Более 50 тысяч казаков участвовали в спецоперации на Украине. Об этом сообщил атаман Всероссийского казачьего войска Виталий Кузнецов.