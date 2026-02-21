В МИД отреагировали на желание Южной Кореи присоединиться к PURL

21 февраля 2026, 15:41

МИД РФ: Если Южная Корея примет участие в PURL, Россия ответит

Москва будет вынужденной принять ответные меры, в том числе асимметричные, если Сеул решит присоединиться к инициативе НАТО PURL. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.





PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, запущенная в июле 2025 года для ускорения поставок критически важного вооружения. Механизм позволяет странам-партнёрам, включая не входящие в альянс, финансировать закупки американского оружия для Украины, упрощая согласования и обеспечивая прямые поставки от производителей в США.





«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — сказала российский дипломат.