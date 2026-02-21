В МИД отреагировали на желание Южной Кореи присоединиться к PURL
МИД РФ: Если Южная Корея примет участие в PURL, Россия ответит
Москва будет вынужденной принять ответные меры, в том числе асимметричные, если Сеул решит присоединиться к инициативе НАТО PURL. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — инициатива США и НАТО, запущенная в июле 2025 года для ускорения поставок критически важного вооружения. Механизм позволяет странам-партнёрам, включая не входящие в альянс, финансировать закупки американского оружия для Украины, упрощая согласования и обеспечивая прямые поставки от производителей в США.
«В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — сказала российский дипломат.Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявила, что Евросоюз намеревается утвердить 20-й пакет санкций против России 23 февраля. Тем временем США уже продлили действующие антироссийские ограничения еще на год — в том числе меры, введенные при бывших президентах Джо Байдене и Бараке Обаме.