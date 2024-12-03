Захарова заявила, что Украина оказалась от 630 пленных солдат ВСУ

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что Киев продолжает саботировать процесс обмена пленными и отказывается забирать своих граждан.
Дипломат подчеркнула, что 630 украинских бойцов, находящихся в плену, не нужны президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Она также отметила, что эти действия Киева доказывают, что обвинения России в отказе от обмена военнопленными — ложь.
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«Киевский режим продолжает всячески саботировать процесс обмена пленными и делает всё для того, чтобы уйти от реальной конкретной работы, у которой были результаты, в сторону бесконечных международно-политических перформансов, рассматривая подобное затягивание времени как медийный инструмент для продвижения своих интересов», — написала Захарова.
Она также отметила, что эти действия Киева доказывают, что обвинения России в отказе от обмена военнопленными — ложь.
«Поэтому, когда вы слышите о том, что якобы Россия не хочет проводить обмены и не отдаёт Украине её людей — это враньё. Есть цифры и факты. Киевский режим граждан Украины забирать не хочет!», — подчеркнула политик.
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Дайана Хусинова