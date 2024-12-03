Мария Захарова (Фото: РИА Новости/ Рамиль Ситдиков)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила сыну президента США Хантеру Байдену начать свою заявленную миссию по помощи людям с зависимостями с президента Украины Владимира Зеленского.
«Хантер Байден заявил, что после помилования посвятит жизнь помощи людям с зависимостями. Пусть начнет с Зеленского. У него зависимости сильные. И от наркотиков, и от Байденов», — написала Захарова в своем Telegram-канале.По словам Захаровой, Зеленский страдает от множества зависимостей, включая наркотическую и политическую, указывая на его связь с семьей Байденов.
Ранее Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что американские власти предали Владимира Зеленского. До этого она также отмечала, что американское правосудие «побоялось даже подступиться» к коррумпированной цепочке в США, «которая, очевидно, выстраивалась еще при (бывшем президенте США Бараке) Обаме».
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Мария Моисеева