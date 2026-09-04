04 сентября 2026, 08:46

Фото: iStock/razihusin

На нескольких направлениях специальной военной операции российские военнослужащие продолжают применять беспилотники, артиллерию и армейскую авиацию для поражения выявленных объектов и живой силы ВСУ. Одновременно расчеты дронов-перехватчиков ведут охоту за разведывательными и ударными БПЛА противника, не позволяя им выполнять поставленные задачи. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание «Молния-ПВО» вышла на охоту за беспилотниками Перехватчики не дают дронам ВСУ выйти на рубеж FPV-дроны ударили по полученным морпехами координатам «Гиацинт-С» ударил по пункту управления БПЛА Разведка с воздуха раскрыла замаскированный опорный пункт Медики работают рядом с передовой Ми-28НМ нанес удар по замаскированным целям

«Молния-ПВО» вышла на охоту за беспилотниками

Перехватчики не дают дронам ВСУ выйти на рубеж

Фото: iStock/NiseriN

FPV-дроны ударили по полученным морпехами координатам

«Гиацинт-С» ударил по пункту управления БПЛА

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Фото: iStock/Dmitry Andreev

Разведка с воздуха раскрыла замаскированный опорный пункт

Медики работают рядом с передовой

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Ми-28НМ нанес удар по замаскированным целям