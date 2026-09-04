Работа военных врачей у передовой, охота «Молнии-ПВО» за БПЛА и удар Ми-28НМ по замаскированным целям: новости СВО на 4 сентября
На нескольких направлениях специальной военной операции российские военнослужащие продолжают применять беспилотники, артиллерию и армейскую авиацию для поражения выявленных объектов и живой силы ВСУ. Одновременно расчеты дронов-перехватчиков ведут охоту за разведывательными и ударными БПЛА противника, не позволяя им выполнять поставленные задачи. Подробности — в материале «Радио 1».
«Молния-ПВО» вышла на охоту за беспилотниками
На Краснолиманском направлении расчеты современных комплексов «Молния-ПВО» войск беспилотных систем группировки «Запад» продолжают боевую работу по противодействию беспилотным летательным аппаратам ВСУ. Подразделения несут постоянное дежурство в районах прикрытия и непрерывно контролируют воздушное пространство.
Высокая мобильность комплексов позволяет оперативно менять позиции и быстро разворачиваться на новых участках. Благодаря этому военнослужащие противодействуют различным воздушным целям противника, включая разведывательные дроны, ударные коптеры и агрокоптеры.
Операторы БПЛА самолетного типа «Молния-ПВО» обнаруживают воздушные цели и поражают их, не допуская приближения к объектам и позициям российских войск.
Перехватчики не дают дронам ВСУ выйти на рубеж
На Добропольском направлении военнослужащие подразделений войск беспилотных систем соединения специального назначения группировки «Центр» систематически уничтожают средства воздушного нападения противника. Расчеты FPV-перехватчиков круглосуточно следят за обстановкой как в районе линии боевого соприкосновения, так и в ближайшем тылу.
Для обнаружения малоразмерных воздушных целей на дальних подступах используются радиотехнические комплексы. После выявления и классификации объекта решение о боевом применении принимается оперативно. Взаимодействие с командным пунктом позволяет в короткие сроки поднять перехватчик в воздух и направить его к цели.
В ходе одного из дежурств военнослужащие обнаружили и уничтожили несколько ударных БПЛА самолетного типа и разведывательные дроны ВСУ. Поражение целей осуществлялось как посредством прямого кинетического тарана, так и с использованием штатного вооружения перехватчиков. Благодаря немедленному запуску после получения целеуказания беспилотники противника были ликвидированы до выхода на рубежи выполнения задач.
Как отмечается в сообщении Минобороны РФ, планомерное уничтожение разведывательных и ударных БПЛА ограничивает возможности ВСУ по воздушной разведке и нанесению ударов, одновременно обеспечивая продвижение штурмовых подразделений на Добропольском направлении.
FPV-дроны ударили по полученным морпехами координатам
Еще один эпизод произошел на Добропольском направлении. Расчет ударных FPV-дронов подразделений войск беспилотных систем 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки «Центр» получил координаты после того, как воздушная разведка обнаружила боевиков ВСУ, укрывавшихся в лесополосе на линии боевого соприкосновения.
Получив целеуказание, морпехи выдвинулись на заранее подготовленную позицию и нанесли удар по обнаруженной цели. Работа расчета организована поэтапно: первый номер занимается подготовкой ударного БПЛА к запуску, тщательно проверяя все необходимые детали, а второй разворачивает место боевой работы и обеспечивает условия для выполнения задачи. После запуска второй номер контролирует воздушную обстановку и прикрывает оператора.
Уничтожение выявленных целей зафиксировали кадры объективного контроля.
«Гиацинт-С» ударил по пункту управления БПЛА
На Днепропетровском направлении расчет самоходной пушки «Гиацинт-С» 400-го гвардейского самоходного артиллерийского полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки «Центр» уничтожил пункт управления беспилотниками ВСУ.
Объект первоначально обнаружил разведывательный БПЛА. После передачи координат артиллеристы оперативно навели орудие на цель и с закрытой огневой позиции, находившейся более чем в 20 километрах, выполнили серию выстрелов беглым огнем 152-мм снарядами.
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Контроль поражения велся в реальном времени с помощью разведывательного беспилотника. По результатам наблюдения было подтверждено полное уничтожение пункта управления БПЛА, укрытий и находившихся внутри украинских боевиков.
При этом работа артиллеристов проходит в условиях высокой активности беспилотников противника. ВСУ применяют разведывательные и ударные дроны для обнаружения позиций артиллерийских расчетов и нанесения по ним ударов. Практически после каждого выстрела военнослужащим приходится отражать атаки FPV-дронов, а при обнаружении противником — оперативно менять огневую позицию, чтобы избежать ответного удара.
Артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии совместно с расчетами войск беспилотных систем продолжают поражать живую силу, технику, огневые позиции, блиндажи и пункты управления беспилотниками ВСУ. Приоритетной задачей дивизии называется создание условий для продвижения штурмовых подразделений и формирование полосы безопасности в зоне СВО на территории Днепропетровской области.
Разведка с воздуха раскрыла замаскированный опорный пункт
Расчет разведывательного БПЛА «СКАТ-350М» группировки «Центр» во время воздушной разведки на Днепропетровском направлении обнаружил замаскированный опорный пункт ВСУ. Операторы зафиксировали оборудованные укрытия, огневые точки и живую силу противника, сосредоточенные в лесополосе.
Полученные координаты были переданы на командный пункт для нанесения огневого поражения. После целеуказания по вскрытому району последовал артиллерийский удар, а расчет «СКАТ-350М» продолжил наблюдение за объектом.
Это позволило подтвердить полное уничтожение опорного пункта вместе с находившимися там боевиками ВСУ. Согласно представленным данным, поражение объекта нарушило систему обороны украинских вооруженных формирований и создало условия для продвижения штурмовых подразделений.
Расчеты разведывательных БПЛА группировки «Центр» на постоянной основе выполняют задачи по обнаружению объектов противника. Полученные ими данные используются для эффективного применения огневых средств и создания полосы безопасности на территории Днепропетровской области.
Медики работают рядом с передовой
Параллельно с боевой работой подразделений беспилотных систем военнослужащие медицинской роты 9-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» круглосуточно оказывают помощь раненым непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения.
Медицинская рота развернута максимально близко к передовой, чтобы пострадавшие могли как можно быстрее попасть к врачам. Эвакуационные группы доставляют раненых под угрозой обстрелов и атак беспилотников, одновременно стабилизируя состояние пациентов во время транспортировки.
Подразделение располагает стационарными и портативными аппаратами ИВЛ, наркозными аппаратами, инфузоматами, мониторами пациентов, рентгеном и УЗИ. Медики способны проводить полостные операции и вмешательства на конечностях, а также лечить открытые и закрытые переломы. Оснащение позволяет оказывать специализированную помощь фактически в условиях медицинской организации стационарного типа, но непосредственно рядом с передовой.
Военнослужащие поступают с травматическим и болевым шоком, осколочными и огнестрельными ранениями. Основная задача врачей — стабилизировать пациента в так называемый «золотой час». Для этого проводятся переливания крови всех групп и резус-факторов, реофилизированной плазмы, а также полноценная диагностика с помощью рентгена и УЗИ.
Особое значение имеет согласованность всех этапов медицинской эвакуации: стабилизация, квалифицированная помощь и последующая доставка в госпиталь представляют собой единую цепочку. Ошибка на любом из этапов отражается на конечном результате.
По представленным данным российского оборонного ведомства, благодаря компетенции бригады несколько человек удалось вывести из терминального состояния. Пациенты, поступившие в состоянии клинической смерти, были возвращены к жизни.
Ми-28НМ нанес удар по замаскированным целям
В зоне ответственности группировки «Запад» экипаж вертолета Ми-28НМ также выполнил боевую задачу по поражению объектов противника. Перед вылетом военнослужащие получили координаты расположения личного состава и замаскированной бронетехники ВСУ.
В ходе выполнения задания экипаж нанес удар легкой многоцелевой управляемой ракетой по указанным координатам. Согласно докладу разведки, поставленные цели были поражены. После завершения боевой задачи экипаж вернулся на аэродром базирования.