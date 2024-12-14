На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию

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Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из волынских пограничных отрядов обратился с просьбой о передаче его в РФ в рамках обмена. Соответствующая информация содержится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу к своим».
Осенью этого года 40-летний Игорь Кадаев был приговорен к 15 годам тюрьмы. В его деле говорится, что он передавал Москве сведения об украинских солдатах на границе с Белоруссией, включая информацию о местонахождении оборонительных позиций и примерную численность войск.
Кадаева задержали в июне в Волынской области.
Ранее председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, почему тысячи украинцев выбирают Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Ранее председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, почему тысячи украинцев выбирают Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова