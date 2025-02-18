«Заканчивать придется нашим детям»: Балицкий высказался о «заморозке» конфликта

Евгений Балицкий (Фото: kremlin.ru)
«Заморозка» конфликта в том или ином виде будет нести угрозу для всего Русского мира, в том числе Одессы, Николаева и Приднестровья. Так считает губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, его слова приводит ТАСС.
«Я против любых заморозок: «Минска-2», «Минска-3», «Минска-4» или Хасавюртовских соглашений. Русский мир, если мы остановим войну, будет под большой угрозой. И Одесса, и Николаев, и тем более Приднестровье», — заявил Балицкий.
По его словам, если сейчас конфликт будет «заморожен», а не завершен, то заканчивать его придется нашим детям.
Ранее Балицкий заявлял, что Россия должна действовать исключительно в своих интересах в отношениях с западными странами.
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