Законопроект о призыве осужденных одобрен на Украине

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Рада одобрила в первом чтении законопроект о призыве осужденных, пишет ТАСС.
Согласно документу, мобилизации в ВСУ будут подлежать все осужденные, кроме тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности, убийц, насильников, педофилов, лиц, совершивших ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков.
Соответствующий проект закона ранее рекомендовал к принятию комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме этого, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.
По сообщениям западных СМИ, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в Венгрию, Молдавию, Польшу, Румынию и Словакию сбежали около 20 тысяч призванных украинских мужчин.
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Соответствующий проект закона ранее рекомендовал к принятию комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Кроме этого, Верховная рада одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.
По сообщениям западных СМИ, с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года в Венгрию, Молдавию, Польшу, Румынию и Словакию сбежали около 20 тысяч призванных украинских мужчин.
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Алёна Самарева