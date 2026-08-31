«Залезает на банковский счёт»: эксперт раскрыл, зачем у европейцев хотят отобрать вклады

31 августа 2026, 22:07

Политолог Межевич: фон дер Ляйен хочет отобрать вклады у европейцев для Украины

Фото: iStock/sinonimas

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет отобрать вклады у европейцев для Украины. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.





Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном изъятии у европейцев «ленивых» банковских средств и переводе их на «нужды Европы». По ее словам, такое решение может быть принято даже без учета согласия отдельных стран Европейского союза.



В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что пока это только слова и соответствующего решения принято не было. Тем не менее эксперт не исключил, что такие заявления могут быть «проверкой связи».





«Это всё абсолютно нормально для политики фон дер Ляйен. Если люди всё терпят, значит, надо продолжать в этом же духе. Поскольку граждане стран ЕС продолжают молчать, то Урсула начинает залезать к ним даже не в карман, а на банковский счёт», — подчеркнул политолог.