«Залезает на банковский счёт»: эксперт раскрыл, зачем у европейцев хотят отобрать вклады
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен хочет отобрать вклады у европейцев для Украины. Такое мнение выразил исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени А.А. Громыко, доктор экономических наук Николай Межевич.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила о возможном изъятии у европейцев «ленивых» банковских средств и переводе их на «нужды Европы». По ее словам, такое решение может быть принято даже без учета согласия отдельных стран Европейского союза.
В разговоре с Общественной Службой Новостей Межевич отметил, что пока это только слова и соответствующего решения принято не было. Тем не менее эксперт не исключил, что такие заявления могут быть «проверкой связи».
«Это всё абсолютно нормально для политики фон дер Ляйен. Если люди всё терпят, значит, надо продолжать в этом же духе. Поскольку граждане стран ЕС продолжают молчать, то Урсула начинает залезать к ним даже не в карман, а на банковский счёт», — подчеркнул политолог.
По словам Межевича, деньги, которые фон дер Ляйен заберет у людей, будут отправлены на Украину, где все в конечном итоге украдут. Вся эта аккумуляция средств делается для Киева, однако в этот кошелек «засунут руки все, кто будут проходить мимо», заключил эксперт.