«Коровы нужны только черные»: Захарова ответила фон дер Ляйен на ее слова по российскому газу

Захарова ответила фон дер Ляйен на слова по российскому газу словами Цветаевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя высказывания главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о закупках российского газа, сослалась на слова поэтессы Марины Цветаевой.





Ранее фон дер Ляйен, отвечая на вопрос журналистов об импорте российского СПГ на фоне кризиса на Ближнем Востоке, заявила, что Евросоюз намеревается и дальше придерживаться курса на отказ от ископаемого топлива в пользу «зеленой» энергетики. На фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном судоходство через Ормузский пролив — один из ключевых маршрутов поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива — почти полностью остановилось. После этого мировые цены на энергоносители начали стремительно расти.





«Все это напоминает известные слова Марины Цветаевой о том, что «грех не в темноте, а в нежелании света», — говорится в посте российского дипломата.

«Венгры, видимо, неплохо понимая смысл своей народной мудрости, сражаются за то, чтобы свет был. Урсуле коровы нужны только черные», — резюмировала Захарова.