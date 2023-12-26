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Залужный опроверг информацию о запросе ВСУ на мобилизацию 500 тысяч украинцев

Залужный опроверг слова Зеленского о мобилизации полмиллиона украинцев
26 декабря 2023, 16:11
Фото: istock / Tomas Ragina

Фото: istock / Tomas Ragina

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опроверг озвученную на пресс-конференции президентом Владимиро Зеленским информацию о мобилизации полмиллиона украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Мы — Украина».

«Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены», — сказал Залужный.
Он отметил, что командование ВСУ не обращалось непосредственно к кабмину или Верховной Раде Украины.


До этого стало известно, что на Украине предложили призывать инвалидов третьей группы на службу. Депутат Рады Безуглая заявила, что Главком Залужный настаивает на мобилизации людей с ограниченными возможностями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#украина
#всу
#мобилизация
#владимир зеленский
#валерий залужный
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Фаевская призвала разрабатывать программы реабилитации для участников СВО
26 декабря 2023, 16:45

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

По итогам медико-социальной экспертизы участников СВО необходимо разрабатывать программы реабилитации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщили в её пресс-службе.
Подмосковный омбудсмен обсудила с руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Александром Шустом вопросы помощи участникам спецоперации.
«Многим участникам СВО, вернувшимся с травмами и увечьями, необходима медико-социальная экспертиза. По данным федерального Минтруда, более 80% освидетельствований проходит на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Очень важно, чтобы процедура проходила согласно установленным срокам с последующей разработкой программы реабилитации», – отметила Фаевская.
Как напомнили в пресс-службе, для участников спецоперации с ампутациями медико-социальная экспертиза проводиться три рабочих дня, для остальных – до 10 дней.

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#правозащита
#сво
#спецоперация
#реабилитация
#московская область
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«Готовимся к худшем»: На Украине больше не питают иллюзий о победе ВСУ
Украинский депутат Костенко призвал народ готовиться к худшему
26 декабря 2023, 16:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Граждан Украины стоит готовиться у худшему, с таким заявлением выступил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко, его цитирует «Укринформ».
«Надо планировать не на два месяца, не на полгода, а на годы, потому что война с военной точки зрения может тянуться еще долго, а с точки зрения влияния политических процессов может закончиться хоть завтра, но никто этого не знает. Мы должны готовиться к худшему варианту», — прокомментировал ситуацию Костенко.

С таким заявлением депутат выступил после слов президента Владимира Зеленского о том, что Генштаб призвал его мобилизовать ещё около полумиллиона украинцев. По мнению Костенко, властям страны пора оставить в прошлом нынешнюю информационную политику, которая декларирует быструю победу Украины, и начать говорить об острой необходимости защиты Родины.

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#украина
#мобилизация
#всу
#сво
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В Севастополе объявили воздушную тревогу
26 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Севастополе объявили воздушную тревогу, об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Внимание всем! Воздушная тревога!», — предупредил горожан губернатор на своей странице в мессенджере.

Напомним, в ночь на 26 декабря повреждения получил большой десантный корабль «Новочеркасск», пришвартованный у берегов крымского города Феодосия.

Как позже сообщили в Министерстве обороны РФ, корабль был повреждён в результате отражения вражеской атаки на крымское побережье. При этом, средствам противовоздушной обороны всё же удалось сбить два украинских самолёта тактической авиации Су-24, которые и выпускали ракеты по российским объектам.

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#губернатор
#воздушная севастополь
#крым
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Украинский генерал заявил о несостоятельности Зеленского
Кривонос: Зеленский не способен справиться с российскими дронами
26 декабря 2023, 16:10

Фото: Сайт Кремля

Глава Украины Владимир Зеленский не способен справиться с проблемами, которые создают российские дроны по всей линии боевого соприкосновения, об этом заявил отставной украинский генерал-майор Сергей Кривонос в интервью для телеканала «NEWSROOM».
«Количество российских дронов достигает такого количества, такого массового применения, что они повсюду на маршрутах передвижения наших войск к линии фронта, как грибы в лесу после дождя. А мы тратим средства непонятно на какие вещи и дальше будем проигрывать. А учитывая, что они применяют камеры ночного видения, то и в ночи покоя не будет», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Бывший военный напомнил, что сейчас Вооружённые силы РФ имеют преимущество не только в беспилотных летательных аппаратах, но и в артиллерии.

При этом, по словам Кривоноса, украинские власти не делают ровным счётом ничего, чтобы как-то исправить сложившуюся ситуацию и вывернуть её в пользу ВСУ. Отставной генерал напомнил, что российские ракеты могут долететь до любой точки на карте Украины, а правительство, в силу своей некомпетентности, никак не может на это повлиять.

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Депутат Рады Безуглая: Залужный настаивает на проведении мобилизации инвалидов
#правительство
#всу
#ракеты
#рф
#украина
#сво
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Залужный настаивает на мобилизации инвалидов, заявила депутат Рады Безуглая
Депутат Рады Безуглая: Залужный настаивает на проведении мобилизации инвалидов
26 декабря 2023, 15:55

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный настаивает на том, чтобы предоставлять отсрочку от мобилизации только для инвалидов первой группы. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Она дала обещание, что добьётся отсрочки от мобилизации для всех украинцев, имеющих инвалидность.

Ранее на рассмотрение в Верховную Раду внесли законопроект, который подразумевает мобилизацию инвалидов III группы. Таким образом, на передовую могут отправиться граждане, у которых отсутствуют какие-то органы, с ампутированной конечностью, с карликовостью и иными проблемами здоровья.

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#украина
#мобилизация
#военные
#законопроект
#всу
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Порядка 65 бойцов ВСУ ликвидировано в районе Работино Запорожской области
Минобороны РФ: на Запорожском направлении ликвидировано до 65 бойцов ВСУ
26 декабря 2023, 15:49

Фото: iStock/SergeyVButorin

За минувшие сутки на Запорожском направлении российские бойцы ликвидировали порядка 65 бойцов ВСУ. Такие данные предоставило Минобороны России.
«Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Белогорье и Работино Запорожской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Кроме того, российские военные отразили вражескую атаку, которую проведи штурмовики 117-й механизированной бригады ВСУ около Вербового.
Таким образом, за минувшие сутки потери в рядах ВСУ достигли 65 человек только на Запорожском направлении.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что ВСУ бросают все силы 95-й ДШБ, в составе которой присутствуют украинские женщины, на Купянское направление.

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#эксперт
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#всу
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Минкульт Украины внёс SHAMAN в список лиц, угрожающих нацбезопасности страны
26 декабря 2023, 15:29

Фото: istockphoto/batuhan toker

Министерство культуры Украины внесло певца Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN, в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Поводом для этого стала его публично демонстрируемая патриотическая позиция.
По этой же причине в этом списке оказался актёр Алексей Кравченко, сыгравший, в частности, в фильмах «9 рота» и «Солнцепёк», сообщает телеграм-канал Readovka. Присутствие SHAMAN в перечне национальных угроз объяснить сложно. То ли украинских политиков насторожил тот факт, что певец стал доверенным лицом кандидата в президенты РФ Владимира Путина. То ли угрозу безопасности страны несёт фраза «я русский» сама по себе.

Всего на данный момент в этом списке находятся 213 человек. Среди «угроз», например, Анна Семенович и Владимир Соловьёв. А вот Максим Галкин* в прошлом году этот перечень по понятным причинам покинул. Попадание в этот список автоматически вводит против человека ряд ограничений. Например, если речь идёт о киноотрасли, то фильмы с участием «несущих угрозу» артистов в стране не показывают.

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#человек
#рф
#украина
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В США оценили возможность Украины провести новое контрнаступление
NBC: новое контрнаступление ВСУ маловероятно
26 декабря 2023, 15:14

Фото: iStock/Silent_GOS

В следующем году Украине вряд ли удастся провести новое контрнаступление и прорвать российскую оборону. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на военных аналитиков.
«В начале 2023 года были большие надежды на то, что превозносившееся украинское контрнаступление изменит расклад. Этого не произошло, и перспектива прорыва в 2024 году также маловероятна», - говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что некоторые военные аналитики предполагают, что в следующем году ожидаются интенсивные бои. При этом маловероятно, что ВСУ попытаются организовать еще одно контрнаступление. Что касается России, по мнению экспертов, в 2024 году она начнет укреплять позиции на подконтрольных ей территориях.

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#эксперт
#военные
#будущее
#всу
#контрнаступление
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Четыре морпеха ВСУ получили пожизненные сроки за массовое убийство гражданских
26 декабря 2023, 14:44

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Донецкий городской суд приговорил к пожизненному заключению четверых морских пехотинцев Вооружённых сил Украины. Они застрелили 12 мирных жителей в Мариуполе.
Следствием и судом было установлено, что военнослужащие батареи управления и артиллерийской разведки 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Якубенко, Латышев, Кучеренко и Балицкий, находясь на территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, во исполнение преступных приказов командования из автоматов расстреляли 14 мирных граждан. 12 из них погибли, двоим удалось уцелеть.

Суд признал всех четверых виновными в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти в покушении на убийство двух и более лиц. Все четверо приговорены к пожизненному заключению с отбыванием срока в колонии строгого режима.

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