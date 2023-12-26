Залужный опроверг информацию о запросе ВСУ на мобилизацию 500 тысяч украинцев

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный опроверг озвученную на пресс-конференции президентом Владимиро Зеленским информацию о мобилизации полмиллиона украинцев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Мы — Украина».
«Мы такого не совершаем, мы исполняем свои полномочия в соответствии с тем функционалом, которым мы наделены», — сказал Залужный.Он отметил, что командование ВСУ не обращалось непосредственно к кабмину или Верховной Раде Украины.
Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.
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Алина Юрчак