Скандал с «Томагавками» и смена Зеленского: кого готовят к президентству на Украине и что будет после выборов в США

Валерий Залужный
Владимир Зеленский возмущен утечкой данных про возможные поставки ракет «Томагавк» Киеву. Кроме того, он открыто боится, что его самого сменят в ходе политической игры. О том, чем опасны американские ракеты для России и что ждет главу Украины в ближайшем будущем расскажет «Радио 1».
Опасность ракет «Томагавк» для России
Ракеты «Томагавк», которые Зеленский просил у США, имеют дальнобойность от 1700 до 2400 км и являются самым серьезным оружием, которое могло бы попасть в Киев. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил историк и политолог, экс-советник президента Бориса Ельцина Сергей Станкевич.
Эксперт отметил, что на сегодняшний день это самые опасные ракеты в арсенале США. Если их разместить на территории Европы, они будут выполнять стратегическую роль для Соединенных Штатов.
На вопрос о том, какую именно роль они могут сыграть, эксперт ответил, что эти ракеты способны доставить почти любой груз и ударить по жизненно важным центрам России. Он также упомянул, что согласно публикации в «Нью-Йорк Таймс», во время своего турне по США Зеленский в секретном приложении к своему «плану победы» просил именно эти ракеты, так как они являются наиболее опасными для России.
При этом Станкевич отметил, что отказ США от поставок ракет Киеву в настоящее время не означает того, что оружие не поставят туда в будущем.
Что касается утечки информации о возможных поставках американских ракет, то, по мнению эксперта, это послание было направлено Зеленскому и России. Это предупреждение о том, что просьба Зеленского может считаться неадекватной. Хотя США отказали, они хотели показать, что у них есть резервы и что Россия должна учитывать это в своих действиях. Эксперт подчеркнул, что важно остановиться на достигнутом и думать о будущем, так как в крайнем случае у США есть такие возможности.
Владимир Зеленский
Замена Зеленского
Станкевич также выразил уверенность в том, что о замене Зеленского уже не просто думают, а активно готовят его преемника.
«Бывший генерал, а ныне дипломат Залужный. Он сидит послом в Лондоне. Уже прошел курс «молодого президента». Там его обучили всем необходимым умениям. Дали ему все нужные контакты. И он как подарок на день рождения, перевязанный подарочной бумагой с ленточкой, ждет времени, когда его переместят из Лондона в Киев», — заявил эксперт.Собеседник оценил возможное назначение Залужного следующим образом: по сравнению с Зеленским это может быть некоторым шагом вперед, поскольку присутствует адекватность и способность вывести страну из конфликта, не разжигая большой пожар в Европе.
Станкевич напомнил, что Залужный высказывался о желании прокатиться по Арбату на американских танках, что, по его мнению, не добавляет ему достоинства. Однако он предположил, что такие слова могли быть сказаны в порыве. По его мнению, сегодня на Украине никто не поверит ни одному политику, так как политический класс страны полностью провалился и утратил доверие граждан.
Что изменится после выборов в США
На вопрос о том, изменится ли ситуация на Украине после выборов, Станкевич ответил положительно.
«Не сомневаюсь. Вопрос в том, кто ее исполнит. Как будут организованы переговоры. В том, что это произойдет вскоре после инаугурации нового президента, сомнений нет», — выразил уверенность эксперт.
При этом Станкевич подчеркнул, что разницы в том, кто именно придет к власти в США значения не имеет.
«Вне зависимости абсолютно. Там главным игроком будет глубинное государство. А оно останется на месте», — заключил он.
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