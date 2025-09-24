Залужный раскритиковал действия ВСУ в Курской области
Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия украинских войск на курском направлении оказались безрезультатными и дорого обошлись стране, сообщает ТАСС.
Он подчеркнул, что ограниченный тактический прорыв на узком участке фронта не приносит значимого успеха, а российские войска смогли использовать свои технологические и тактические преимущества.
По словам Залужного, российские силы сумели помешать превращению тактического прорыва в полноценный оперативный успех ВСУ в Курской области, после чего сами провели тактическое продвижение.
Точную цену, которую Украина заплатила за попытку вторжения, Залужный назвать не смог, но признал, что она была высокой.
Украинские войска вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года, а 26 апреля 2025 года были разгромлены и вытеснены с региона.
Читайте также: