Залужный раскритиковал действия ВСУ в Курской области

24 сентября 2025, 14:00

Залужный: попытка ВСУ прорваться в Курскую область обошлась слишком дорого

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что действия украинских войск на курском направлении оказались безрезультатными и дорого обошлись стране, сообщает ТАСС.