Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Стали известны последствия обстрела ВСУ в Токмаке

Стали известны последствия обстрела ВСУ в Токмаке

Глава Токмака Калмыков заявил о повреждении жилой пятиэтажки из-за обстрелов ВСУ
Фото: iStock/Alex Kochev

Фото: iStock/Alex Kochev

Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего повреждены гражданские объекты. Об этом заявил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков, его слова передало агентство ТАСС.
«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал Калмыков.
Калмыков не уточнил подробности о возможных жертвах или масштабах разрушений, ограничившись общим описанием последствий атаки.

Макрон оценил шансы конфискации активов России
Макрон оценил шансы конфискации активов России

Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Также использовались БПЛА.

В личном блоге он выложил кадры происходящего.



Губернатор Евгений Балицкий также подтверждал факт нанесения ударов со стороны ВСУ.

«В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», — писал он.
Читайте также:

С российской звезды НХЛ Матвея Мичкова потребовали 10 миллионов рублей за ДТП в Дубае

Умер трехкратный лауреат «Оскара» и режиссер старых фильмов по Супермену Бентон

«Невозможно понять вообще»: Ирина Старшенбаум высказалась о работе с Евгенией Добровольской в ее последнем фильме
#магазин
#дом
#рынок
#жилой дом
#город
#здание
#всу
#удар
Макрон оценил шансы конфискации активов России
Макрон: у Европы нет легальных рамок для конфискации активов РФ
14 мая 2025, 01:41

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)

Замороженные активы России в Европе не могут быть конфискованы из-за отсутствия юридических рамок. Запад должен предотвратить возврат активов в Россию в случае ослабления санкционного режима, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью телеканалу TF1.
«Сегодня у нас нет легальных рамок, чтобы это сделать», — признался Макрон, отвечая на вопрос о конфискации активов РФ.
Он подчеркнул, что доходы от этих средств уже направляются на поддержку Украины.

По его словам, ключевой задачей является сохранение активов до момента урегулирования конфликта, после чего их можно будет использовать для восстановления украинской экономики.

«Сначала мы должны обеспечить их (активов) сохранность. Мы должны быть уверены, что если вдруг в какой-то момент не будет единодушия по поводу санкций, они не пропадут», — заявил лидер Франции.
Замороженные Евросоюзом, Канадой, США и Японией активы РФ оцениваются примерно в $300 млрд.

Ранее сообщалось, что бывший глава АО «Роснано» Анатолий Чубайс продал все 32 объекта своей недвижимости в России в период с октября 2022-го по март 2023 года. Продажи совпали с публикациями в СМИ о проверке Генпрокуратурой деятельности предыдущего руководства «Роснано», в том числе Анатолия Чубайса.

Читайте также:

В Париже высказались о белом свёртке на столе Макрона, принятом за наркотики

Умер «самый бедный президент в мире» Хосе Мухика

Финансит Бархота рассказал, куда пенсионерам опасно вкладывать деньги
#президент
#интервью
#доходы
#макрон
#активы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ угрожают требующим возвращения в РФ жителям Курской области
14 мая 2025, 00:56

Фото: iStock/Niran_pr

ВСУ угрожают жителям Курской области, которых насильно вывезли в Сумы, за желание вернуться на родину. Об этом рассказал курянин, чьи знакомые и родственники удерживаются на Украине.
«Там у меня десять человек в заточении, среди них есть родные. У людей уже сдают нервы. Они требуют отпустить их в Россию, а военные ВСУ ухмыляются в ответ и угрожают пожизненным заключением за скандалы», — рассказал курянин в беседе с RT.

Он добавил, что насильно вывезенных россиян украинцы содержат в тяжелых условиях, плохо кормят и не оказывают медицинской помощи.

Также они не могли выходить на связь с родственниками до того, как вмешались члены Красного Креста. Сейчас же такая возможность появилась, но продолжает строго ограничиваться боевиками ВСУ.

Читайте также:

Участник СВО Мясников предложил помогать возвращаться к мирной жизни всем бойцам

Ожесточенные бои на угледарском и торецком направлениях, освобождение села Котляровка: последние новости СВО на 13 мая

В Курской области обнаружен украинский беспилотник с фашистскими свастиками
#военные
#беспилотник
#человек
#новости
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Западе увидели угрозу авторитету ЕС в ультиматуме про санкции для России
Reuters: Новые санкции ЕС невозможны без США, РФ может воспринять их как блеф
14 мая 2025, 00:19

Фото: iStock/sb2010

Введение новых санкций Евросоюза против России невозможно без поддержки США, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в дипломатических кругах. По их данным, угрозы ЕС ввести ограничения за отказ Москвы от 30-дневного перемирия могут быть восприняты Кремлём как блеф из-за отсутствия единства внутри блока.
«Выработка масштабных санкций, которые европейские лидеры угрожали наложить на Россию за отказ от перемирия без условий, сталкивается с огромными политическими трудностями и требует американской поддержки», — указывается в статье.
Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле
Политолог раскрыл план Зеленского по срыву переговоров с РФ в Стамбуле
Как отмечают собеседники агентства, после 16 пакетов санкций достичь консенсуса среди 27 стран ЕС для новых рестрикций всё сложнее. Венгрия, например, выступает против ужесточения мер. Её позицию может изменить только давление со стороны администрации Дональда Трампа, что маловероятно, сообщило агентство.

Европейские чиновники признают: угрозы и ультиматумы без реальных рычагов влияния делать неразумно.

«Опасность, очевидно, заключается в том, что русские могут расценить это (заявления о санкциях) как блеф», — признался один из источников.
Ранее сообщалось, что Европейский Союз рассматривает возможность введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудила этот вопрос с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, однако для реализации меры потребуется единогласное одобрение всех стран ЕС.

Читайте также:

Стало известно, кто будет представлять США на переговорах России и Украины в Стамбуле

Bloomberg: в ЕC ждут переговоров в Турции, прежде чем просить США о санкциях

Модель Алеся Кафельникова выложила кадры в откровенном платье с экстремально глубоким декольте
#сша
#ограничения
#чиновники
#ес
#венгрия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Ветераны СВО проведут в Раменском округе практический урок НВП
13 мая 2025, 21:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Участники Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа проведут практический урок начальной военной подготовки. Это будет уже третий подобный урок, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Первые два урока вызвали положительные отзывы, и теперь желающих приглашают на новое занятие. Каждый урок уникален, повторений не бывает. Ветераны делятся боевым опытом, который может пригодиться и в гражданской жизни.

Во время занятий участникам покажут оружие и содержимое индивидуальной аптечки бойца. Желающие смогут примерить современную экипировку – шлем, разгрузку и бронежилет, задать интересующие вопросы.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Практический урок НВП состоится в субботу, 17 мая, в 11.00.
«Одеться нужно удобно и по погоде. Желательно взять с собой защитные строительные очки, головной убор и питьевую воду. Вход на мероприятие свободный. Возрастная категория – 8 . Дети без родителей или законных представителей на занятия не допускаются», – предупредил руководитель Ассоциации ветеранов СВО Раменского муниципального округа Александр Кулик.
Сбор участников здесь: 55.627166, 38.29183

Читайте также:

Спортсмены пяти регионов собрались на первенстве России по голболу в Раменском

Детский центр творчества «Тополёк» провёл в Раменском отчётный концерт

Глава Раменского Малышев поздравил ветерана Кищенко с Днём Победы
#подмосковье
#московская область
#раменское
#сво
#спецоперация
#военные
#уроки
#подростки
#дети
#подготовка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Воробьёв поручил главе Щёлкова Булгакову продолжать поддержку участников СВО
13 мая 2025, 19:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Щёлково активно поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. Об этом глава муниципалитета Андрей Булгаков рассказал во время встречи губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
«Недавно мы встречались с бойцами, с героями СВО, их семьями. Видно, что администрация работает, уделяет им внимание. Но внимания много не бывает. Наши волонтёры, муниципальные и региональные депутаты также обязательно должны быть вовлечены в сопровождение всего того, что беспокоит и ребят, которые защищают Родину, и их семьи», – сказал Воробьёв.
Булгаков руководит муниципалитетом на протяжении пять лет. Обсуждали итоги проделанной за это время работы и дальнейшие планы развития.

В июле у Булгакова истекает срок полномочий главы округа. В завершение встречи Воробьёв спросил, готов ли он вновь принять участие в конкурсе на эту должность. Глава ответил, что хотел бы продолжить работу, чтобы реализовывать начатые программы и обеспечивать перемены для жителей.

Читайте также:

В экономику округа Щёлково за пять лет привлекли свыше 23 млрд рублей

В Щёлкове реконструировали 27 спортивных объекта и обновят ещё три

В Щёлкове в этом году откроют детсад и обновят шесть учреждений образования
#подмосковье
#московская область
#губернатор
#андрей воробьёв
#щёлково
#глава
#андрей булгаков
#сво
#спецоперация
#социальная поддержка
#социальная помощь
#семьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате