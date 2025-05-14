Стали известны последствия обстрела ВСУ в Токмаке

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Город Токмак в Запорожской области подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего повреждены гражданские объекты. Об этом заявил глава Токмакского муниципального округа Александр Калмыков, его слова передало агентство ТАСС.
«В результате украинской агрессии в городе Токмак повреждены городской рынок, здание недействующего детского сада, бывший магазин и пятиэтажный гражданский дом», — сказал Калмыков.Калмыков не уточнил подробности о возможных жертвах или масштабах разрушений, ограничившись общим описанием последствий атаки.
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Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли несколько ударов по городу Токмак в Запорожской области из реактивных систем залпового огня. Также использовались БПЛА.
В личном блоге он выложил кадры происходящего.
Губернатор Евгений Балицкий также подтверждал факт нанесения ударов со стороны ВСУ.
«В результате атак украинских БПЛА по городу Токмаку горят торговые ряды городского рынка. По имеющейся информации, пострадавших нет», — писал он.Читайте также:
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