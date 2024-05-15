Замечена странная деталь в поведении Буданова* и Сырского

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Между главой ГУР Минобороны Украины Кириллом Будановым* и главкомом ВСУ Александром Сырским идет открытое противостояние в Харькове.
Об этом в своем блоге на YouTube заявил британский эксперт Александр Меркурис. По его мнению, сегодня между Будановым* и генералом Сырским идет война. Он предположил, что они могли отправиться в Харьков по отдельности, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию каждый по своему плану.
Он добавил, что украинские боевики в спешке отправили подкрепление на сложный участок фронта, пояснив, что речь идет о подразделениях, впопыхах собранных из военных с разных участков фронта.
Меркурис выразил озадаченность, заметив, что выстроить правильную линию обороны или собрать значительные силы, чтобы сдержать русских, в спешке собирая войска из отдельных подразделений, невозможно.
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Он добавил, что украинские боевики в спешке отправили подкрепление на сложный участок фронта, пояснив, что речь идет о подразделениях, впопыхах собранных из военных с разных участков фронта.
Меркурис выразил озадаченность, заметив, что выстроить правильную линию обороны или собрать значительные силы, чтобы сдержать русских, в спешке собирая войска из отдельных подразделений, невозможно.
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Алёна Самарева