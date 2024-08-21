Замеченная под Курском американская ЧВК ранее имела тайные миссии на Украине

Фото: istock/Ildar Imashev
Американская частная военная компания Forward Observations Group, недавно замеченная в Курской области, находилась на Украине последние два года, сообщает РИА Новости. Это стало известно из публикаций главы компании в соцсетях.
В Instagram* ЧВК Forward Observations Group была размещена фотография с тремя мужчинами в военной экипировке и синими повязками на фоне бронемашины, с подписью «Ребята в Курске». Геолокационные данные указывают на то, что фото было сделано в Курской области, что подтверждает присутствие компании в зоне конфликта.
МИД РФ заявил, что участие американской ЧВК в атаках на Курскую область указывает на вовлеченность США в конфликт как непосредственной стороны. Российское ведомство подчеркнуло, что наемники становятся законными военными целями и пообещало провести следственные действия против американских граждан в соответствии с УК РФ.
Ранее временный поверенный США в МИД России выразил протест по поводу участия наемников в конфликте. В социальных сетях основателя ЧВК Деррика Бэйлса также обнаружены снимки, подтверждающие активность компании на Украине с 2022 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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МИД РФ заявил, что участие американской ЧВК в атаках на Курскую область указывает на вовлеченность США в конфликт как непосредственной стороны. Российское ведомство подчеркнуло, что наемники становятся законными военными целями и пообещало провести следственные действия против американских граждан в соответствии с УК РФ.
Ранее временный поверенный США в МИД России выразил протест по поводу участия наемников в конфликте. В социальных сетях основателя ЧВК Деррика Бэйлса также обнаружены снимки, подтверждающие активность компании на Украине с 2022 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Елена Перлова