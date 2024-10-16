Заместители губернатора Белгородской области начали службу в отряде «Барс»

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Вице-губернаторы Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц приступили к исполнению новых служебных обязанностей. В начале октября они вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Своё решение стать добровольцем заместитель губернатора Лоренц объяснил сложной обстановкой, сложившейся в приграничном регионе. Он сказал, что после службы в армии регулярно проходил курсы переподготовки, но сейчас, конечно, потребуется освежить знания в области стрелковой подготовки и полевой медицины.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ощущается нехватка госчиновников, так как многие отправились на спецоперацию. Он также добавил, что ряды добровольцев пополняют не только мужчины, но и женщины. Недавно в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко, рассказал глава области.
На добровольческий отряд «Барс-Белгород» возлагаются задачи, которые будут выполняться только на территории Белгородской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения.
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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ощущается нехватка госчиновников, так как многие отправились на спецоперацию. Он также добавил, что ряды добровольцев пополняют не только мужчины, но и женщины. Недавно в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко, рассказал глава области.
На добровольческий отряд «Барс-Белгород» возлагаются задачи, которые будут выполняться только на территории Белгородской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения.
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Александр Бойцов