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Заместители губернатора Белгородской области начали службу в отряде «Барс»

16 октября 2024, 13:02
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Вице-губернаторы Белгородской области Рустэм Зайнуллин и Александр Лоренц приступили к исполнению новых служебных обязанностей. В начале октября они вступили в добровольческое подразделение «Барс-Белгород».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Своё решение стать добровольцем заместитель губернатора Лоренц объяснил сложной обстановкой, сложившейся в приграничном регионе. Он сказал, что после службы в армии регулярно проходил курсы переподготовки, но сейчас, конечно, потребуется освежить знания в области стрелковой подготовки и полевой медицины.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в регионе ощущается нехватка госчиновников, так как многие отправились на спецоперацию. Он также добавил, что ряды добровольцев пополняют не только мужчины, но и женщины. Недавно в отряд «Барс-Белгород» вступила глава Красногвардейского района Галина Руденко, рассказал глава области.



На добровольческий отряд «Барс-Белгород» возлагаются задачи, которые будут выполняться только на территории Белгородской области: охрана и оборона объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов инфраструктуры, борьба с беспилотниками, выявление и борьба с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечение эвакуации гражданского населения.

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#Белгород
#Вячеслав Гладков
#рф
«Исчезли целые бригады»: родственники пропавших без вести военных вышли на протест в Киеве
Родственники пропавших без вести солдат ВСУ вышли на митинг на Майдане в Киеве
16 октября 2024, 13:02

Фото: iStock/ablokhin

Родственники солдат армии Украины, числящихся пропавшими без вести, вышли на митинг в центре Киева, требуя вернуть мужчин домой. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Протестующие рассказывают, что на Донецком и Запорожском и Покровском направлениях пропали целые бригады ВСУ.

Матери, жены и сестры украинских военных призывают местные власти и международные организации обратить внимание на «самую уязвимую часть общества».

Ранее украинские СМИ писали, что украинцы массово жалуются на пропажу своих близких. Больше всего было сообщений о пропавших бойцах 152-й бригады. По словам родственников, мужчин практически не готовили и отправляли в зону боевых действий в один конец.

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#митинг
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Минобороны РФ: Российские войска освободили населённый пункт Красный Яр в ДНР
16 октября 2024, 12:21

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Подразделения Вооружённых сил РФ освободили населённый пункт Красный Яр в Донецкой Народной Республике. В штурме участвовали части группировки войск «Центр».
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Также в оборонном ведомстве добавили, что подразделения группировки войск «Запад» в результате активных наступательных действий установили контроль над населённым пунктом Невское в Луганской Народной Республике.

Ранее сообщалось, что в начале недели российские войска освободили село Михайловка в ДНР. Этот населённый пункт находится в окрестностях Селидово, которое в настоящее время с трёх сторон окружено российскими подразделениями.

В Запорожской области частями войсковой группировки «Восток» было освобождено село Левадное в Запорожской области, благодаря чему российским частям удалось занять более выгодные позиции. Даже западные обозреватели отмечают, что за последние несколько месяцев российские войска заняли в три раза больше территорий, чем за весь 2023 год.

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«Не позволить Путину»: Раскрыта основная стратегия НАТО по Украине
Рютте: стратегия НАТО заключается в том, чтобы Кие продолжал воевать
16 октября 2024, 12:20

Фото: iStock/Michele Ursi

Стратегия НАТО по Украине заключается в том, чтобы страна имела возможность продолжать боевые действия. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте в рамках пресс-конференции в Брюсселе.
«Не позволить Путину добиться желаемого на Украине, — это означает оказание массовой помощи Украине, чтобы они могли сопротивляться. Мы должны сделать все, чтобы Украина имела возможность продолжать действовать», — заявил Рютте.

Он считает, что именно помощь Запада сможет обеспечить Украине сильные позиции на переговорах с российской стороной. Таким образом, Рютте отметил, что если Владимир Зеленский и согласится на переговоры с Москвой, то это произойдет с «позиции силы».

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#переговоры
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ВС РФ освободили Невское в ЛНР
16 октября 2024, 12:09

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Невское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что взять населённый пункт под контроль удалось благодаря успешным наступательным действиям подразделения группировки войск «Запад».

Также группировка нанесла поражение живой силе и боевой технике пяти бригад ВСУ в районах пяти населённых пунктов Харьковской области и отразила пять контратак штурмовых групп армии Украины.

В общей сложности в ходе этих боёв украинские войска потеряли более 430 военных, танк, два автомобиля, 122-миллиметровую гаубицу Д-30, 105-миллиметровое орудие М119 американского производства и станцию РЭБ «Анклав-Н».

Кроме того, точным ударом был уничтожен склад с боеприпасами.

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#вс рф
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#сво
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Военный эксперт Кнутов: Запад хочет перенести производство оружия на Украину
16 октября 2024, 11:44

Фото: istockphoto/Bet_Noire

Украине не хватает денег на ведение боевых действий. Чтобы иметь возможность хоть как-то зарабатывать, военно-промышленный комплекс (ВПК) Киева добивается отмены запрета на экспорт вооружений, действующего в период военного положения.
Украинский ВПК — одна из наиболее перспективных отраслей, способных приносить деньги в бюджет страны, в разговоре с РИА Новости отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Поэтому Киев требует от Запада не только поставлять оружие и боеприпасы, но и вкладывать деньги в военное производство. Франция уже заявила о готовности выделить средства на эти цели. Дания создаёт для этого специальный фонд. Обещали поучаствовать Литва и Канада.

На днях франко-германская оружейная группа KNDS открыла офис в Киеве, чтобы наладить на Украине производство натовских 155-миллиметровых снарядов. Запад очень старается перенести военное производство на Украину, считает эксперт. Другие крупные производители на подходе. Все эти попытки вовсе не от хорошей жизни. Даже западные союзники Киева уже признают, что попытки Европы обеспечит Украину оружием провалились. Проще наладить производство на самой Украине. Идея заключается в доставке на подземные заводы готовых комплектов для сборки.

Юрий Кнутов подчеркнул, что у России есть мощный аргумент, с которым Западу придётся считаться при осуществлении подобных планов. Например, удар по этим заводам высокоточным оружием, скажем, сверхзвуковыми ракетами «Кинжал» и уничтожение значительной части военно-промышленной базы сделает саму идею бесперспективной, заключил эксперт.

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#заводы
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ВС РФ нанесли пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве
16 октября 2024, 11:31

Фото: iStock/petervician

ВС РФ нанесли пять ударов по бронетанковому заводу в Николаеве. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что одно из попаданий пришлось на ёмкость с горюче-смазочными материалами. После этого удара местные жители видели чёрный дым, который сильно выделялся даже на фоне ночного неба, и зарево. Также от удара вспыхнул пожар, который продолжался почти до утра.

По сведениям Лебедева, в результате массированных ударов было уничтожено до десятка единиц техники, погибли или были ранены свыше 30 украинских военных, которые контролируют работу ремонтного цеха и проверяют технику в действии.

Удары были нанесены с помощью российского ракетного комплекса «Искандер-М».

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Наступление в Курской области, подготовка атаки ВСУ на Санкт-Петербург: последние новости СВО

Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
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#сво
#военные
#пожар
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Мародёрство и изнасилования: зачем Украина принудительно эвакуирует жителей Купянска
Ганчев: Украина эвакуирует жителей Купянска, так как они видели преступления ВСУ
16 октября 2024, 11:27

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Власти Украины приступили к эвакуации из Купянска, чтобы скрыть преступления ВСУ. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что российские войска активно продолжают наступление в сторону Купянска. Украинские власти осознают, что в скором времени город будет взят под контроль ВС РФ, поэтому они предпринимают усилия для эвакуации всех органов власти, силовых структур и, в том числе, населения.

Ганчев добавил, что за последние недели ВС РФ освободили несколько населённых пунктов на Купянском направлении, где сейчас производится зачистка.

По словам главы харьковской администрации, власти Украины проводят эвакуацию не только из Купянска, но и из других близлежащих городов и сёл. Это делается для того, чтобы мирные жители не видели того беспредела, который творят украинские военные и наёмники. Они заявляют, что якобы защищают свою землю, однако на деле занимаются мародёрством и изнасилованием гражданских.

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#всу
#украина
#военные
#жители
#эвакуация
#преступление
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В некоторых освобожденных селах Харьковской области нет жителей
Ганчев: ВС РФ не нашли жителей в некоторых освобожденных селах под Харьковом
16 октября 2024, 11:17

Фото: iStock/Jakub Laichter

В некоторых населенных пунктах Харьковской области, занятых армией России, не нашли мирных жителей. Об этом рассказал глава российской военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев, его слова передает ТАСС.
«Под нашим административным управлением остаются 34 населенных пункта. Были у нас попытки попасть в некоторые из вновь освобожденных сел, куда более-менее доступ был. Кого-то из мирного населения мы там не обнаружили», — рассказал Ганчев.

По его словам, заехать в некоторые населенные пункты Харьковской области, подконтрольные ВС РФ, практически невозможно из-за боевых действий.

Накануне руководитель областной военной администрации Олег Синегубов объявил обязательную эвакуацию всего гражданского населения в Купянске под Харьковом. Он добавил, что решение вызвано «ухудшающейся военной ситуацией».

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Появились кадры ударов «Искандера» по бронетанковому заводу в Николаеве
16 октября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/aapsky

Вооружённые силы РФ нанесли серию ударов по бронетанковому заводу в украинском Николаеве. Атака осуществлялась с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Изнанка». Ракетные попадания по цехам завода подтвердил также координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Известно об уничтожении как минимум шести танков и четырёх бронемашин. Также повреждены пять цехов предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса. Но самое главное — завод приостановил производство и ремонт бронетехники.

Сообщается, что на территории предприятия на кадрах оперативного контроля можно заметить попадания не менее пяти ракет. Завод участвует в ремонте, переоборудовании и модернизации бронетанковой и автомобильной техники.








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