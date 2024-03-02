«Полностью исчезнет»: в США рассказали, что вскоре произойдет в зоне СВО

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ВСУ в ближайшее время полностью утратят способность противостоять российском армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Он пояснил, что на фронте складывается обстановка не в пользу ВСУ, и вскоре у них вовсе исчезнет боевая сплоченность. Кроме того, неудачи украинских военных влияют на размеры военной помощи, которую Киеву оказывают страны НАТО, добавил экс-разведчик.
Отметим, что в последнее время украинские бойцы нередко оставляют позиции и покидают ранее оккупированные населенные пункты.
Прежде в Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова