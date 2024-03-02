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«Полностью исчезнет»: в США рассказали, что вскоре произойдет в зоне СВО

Риттер: ВСУ скоро полностью перестанут оказывать сопротивление ВС РФ
02 марта 2024, 14:17
Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

ВСУ в ближайшее время полностью утратят способность противостоять российском армии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
Он пояснил, что на фронте складывается обстановка не в пользу ВСУ, и вскоре у них вовсе исчезнет боевая сплоченность. Кроме того, неудачи украинских военных влияют на размеры военной помощи, которую Киеву оказывают страны НАТО, добавил экс-разведчик.

Отметим, что в последнее время украинские бойцы нередко оставляют позиции и покидают ранее оккупированные населенные пункты.


Прежде в Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Минобороны сообщило о сбитых в зоне СВО 107 дронах и ракетах Storm Shadow
02 марта 2024, 14:47

Фото: iStock/vadimrysev

Российская система ПВО за сутки зафиксировала и ликвидировала сбила пять крылатых ракет Storm Shadow и семь снарядов HIMARS, сообщает Минобороны РФ.
Кроме того, более 100 беспилотников ВСУ были уничтожены в новых регионах России.

Прежде ведомство опубликовало видеозапись, на которой изображено уничтожение самоходной гаубицы Zuzana словакского производства. Натовская установка была ликвидирована дроном, который спровоцировал возгорание гаубицы.

Прежде сообщалось, что подбитый в Авдеевке Abrams «оказался пустой консервной банкой». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1»


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Солдаты ВСУ бросили под обстрелом своего раненого командира
02 марта 2024, 14:19

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Солдаты одного из подразделений Вооружённых сил Украины бросили под обстрелом своего раненого командира. Младшему лейтенанту, командовавшему взводом, взрывом оторвало ноги.
Об этом рассказал украинский военнослужащий Алексей Герман. В своей социальной сети он написал, что раненого офицера необходимо было срочно дотащить до эвакуационного пункта, находившегося примерно в 500 метрах от позиций, чтобы он не истёк кровью. Однако бойцы взвода, которым командовал раненый лейтенант, побоялись под артиллерийским огнём даже высунуть нос из блиндажа, сообщил украинский военный.

В итоге младшего лейтенанта эвакуировали солдаты из соседнего подразделения. По мнению Германа, такие случаи говорят о низком боевом и психологическом уровне пополнений, прибывающих в ВСУ. Он считает, что даже в случае принятия нового закона о мобилизации, качественные пополнения будут готовы не раньше, чем через четыре месяца, а это обернётся для Украины потерей новых территорий.

«Можете взять карту с линейкой и посмотреть, сколько мы отдали за неделю. Тогда будет ясно, где мы окажемся через четыре месяца», — заключил солдат ВСУ.

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В Словакии ответили на вопрос об отправке войск на Украину
Глава МИД Словакии заявил, что страна не отправит ни одного военного на Украину
02 марта 2024, 14:08

Фото: Viacheslav_Chernobrovin

Словакия не станет отправлять своих военных на Украину.
Об этом 2 марта заявил журналистам министр иностранных и европейских дел страны Юрай Бланар после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на дипломатическом форуме в Анталье, передает РИА Новости.

«Наша позиция очень ясна, она была подтверждена премьер-министром Робертом Фицо в Париже на прошлой неделе: мы не собираемся направлять каких-либо военных или солдат на территорию Украины, поскольку это может усугубить конфликт, и мы этого не желаем», — пояснил он, отвечая на соответствующий вопрос.
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Джигурда неожиданно начал встречу с бойцами в зоне СВО
Джигурда поприветствовал бойцов в зоне СВО словами «в ту дверь вошел»
02 марта 2024, 13:55

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Шоумен и актер Никита Джигурда организовал творческий вечер для военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции, сообщает «Московский Комсомолец».
Как отметило издание, артист привез им беспилотники и подарки.

«В ту дверь вошел, в ту!», — радостно приветствовал Джигурда бойцов.
В течение встречи Никита Джигурда читал свои стихи, исполнил несколько песен, подписал свои книги для военных и обсудил с ними последние события.

По завершении встречи он передал им квадрокоптеры и другие полезные предметы, необходимые в военной повседневности.

Слова Джигурды стали отсылкой к певцу Филиппу Киркорову, который оправдывал свое присутствие на вечеринке Анастасии Ивлеевой тем, что он «зашел не в ту дверь».

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Гладков: ВСУ обстреляли из миномётов село Новая Таволжанка
02 марта 2024, 13:45

Фото: istockphoto/alexmak72427

Под миномётный обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Об очередной атаке ВСУ сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что жертв и пострадавших среди местного населения нет. Взрывами и осколками повреждены шесть частных домовладений. Также пострадали два припаркованных автомобиля. Продолжается подворовой обход территории населённого пункта. На месте работают оперативные службы, добавил Вячеслав Гладков.

Ранее руководитель областной администрации сообщал, что беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на село Щетиновка Белгородского района. Там также обошлось бес пострадавших, однако взрывом была повреждена линия электропередачи. В результате без света остались два села. Аварийные бригады работают над устранением неисправности.

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Минобороны показало кадры уничтожения словакской гаубицы Zuzana
02 марта 2024, 12:40

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Минобороны РФ обнародовало кадры уничтожения 155-миллиметровой колесной самоходной гаубицы Zuzana словакского производства, сообщает «Лента.ру».
На видеозаписи видно, как украинские боевики наносят удары по российским позициям с установки натовского образца. Координаты места ведения боя были переданы российским операторам беспилотников. Вскоре БПЛА нанесли точный удар по Zuzana.

В результате атаки, гаубица противника была полностью уничтожена. После возгорания установки, бойцы ВСУ бросились в рассыпную, говорится в статье.

Прежде Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ над Белгородом и Брянском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Окончательный крах ВСУ сподвигнет Киев на переговоры с Москвой
02 марта 2024, 11:48

Фото: istockphoto/sb2010

Киевские власти могут в конце концов решиться начать переговоры по мирному урегулированию конфликта с Москвой. К этому их могут подтолкнуть постоянные неудачи ВСУ в ходе боевых действий и окончательный крах украинской армии.
Такое мнение высказал обозреватель Коннор Эколс в своей статье для издания Responsible Statecraft. В качестве примера журналист привёл отступление частей ВСУ из Авдеевки, которое он назвал просто «бегством». По мнению автора публикации, после событий под Авдеевкой в позиции Украины по вопросу переговоров уже произошёл определённый сдвиг, и это верный знак того, насколько отчаянным становится положение её Вооружённых сил.

В качестве аргумента в пользу того, что отношение Киева к возможным переговорам меняется, Эколс привёл недавнее заявление главы Офиса Зеленского Андрея Ермака о том, что Россия может быть приглашена на второй саммит по украинской «формуле мира». Кроме того, на позицию Украины могут повлиять трудности с получением военной и финансовой помощи от США, считает автор материала.

Москва же в свою очередь неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако Зеленский на законодательном уровне ввёл запрет на них.

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Штурмы в Бахмуте и отступление ВСУ от Тоненького: последние новости СВО
02 марта 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российские бойцы провели серию успешных атак на Донецком направлении, вынудив ВСУ оставить позиции. О последних событиях в зоне проведения спецоперации и о том, где ВС РФ применили средства дальнего поражения по местам дислокации ВСУ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На этом направлении фронта установилось относительно затишье, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Российские войска продолжают наступление, но активной обороны от ВСУ уже не замечено.

Подразделение «Восток» нанесли несколько ударов по бригадам ВСУ в районах Водяного, Угледара, Урожайного, Старомайорского, Ровнополя ДНР и Луговского.

Угледарское направление


Российские бойцы атаковали в районе Урожайного, однако продвижения не зафиксировано. ВС РФ применили средства дальнего поражения по ВСУ в Новодаровке, Старомайорском, Благодатном и Угледаре. В результате атаки были уничтожены несколько единиц боевой техники противника.


Донецкое направление


На Донецком фронте российские войска после артобстрелов вели штурмовые действия на восточных и северо-восточных окраинах Новомихайловки, у Георгиевки и на южных подступах к городу Красногоровка. Кроме того, ВС РФ стремятся продвинуться районе Первомайского. Зона контроля расширена российскими бойцами возле населенного пункта Невельское.

Противник из-за массированных ударов ВС РФ был вынужден оставить Тоненькое.

Под ударами украинские войска в Константиновке и Новокалинове. ВСУ ведут обстрелы по позициям ВС РФ в Марьинке и Авдеевке.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ находятся под постоянным огнем российской артиллерии в Андреевке, Часовом Яре, Григоровке и Раздоловке.


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Российский снайпер уничтожил за ночь целое отделение ВСУ
Минобороны: снайпер ВС РФ за ночь ликвидировал отделение ВСУ
02 марта 2024, 10:19

Фото: iStock/Artem Zakharov

За одну ночь российский снайпер уничтожил целое отделение ВСУ, об этом сообщили в Минобороны.
Боец с позывным «Шика» устраняет противника на расстоянии до одного километра. В результате выполнения боевой задачи, снайпер уничтожил семь бойцов ВСУ. Российский военный ликвидировал противника в промежутке с полуночи до пяти часов утра.

«75 тысяч рублей мне выплатили за отделение противника. За одну ночь они выходили во временном промежутке с часу до пяти утра», — рассказал Шика.
В беседе с информационным агентством ТАСС, «Шика» также рассказал, что не ведет подсчет пораженных целей, так как за него это делает командование.

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