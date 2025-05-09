Фото: iStock/NiseriN
Вооружённые сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание правительства Белгородской области.
Как сообщает в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, проводятся по плану с учётом принятых мер максимальной безопасности.
Ранее российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. Оно действует с нуля часов 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.
Читайте также:
Депутат Дубинский: Зеленский относится к украинцам как к скоту, идущему на убой
В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами
Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»
Ранее российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. Оно действует с нуля часов 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.
Читайте также:
Депутат Дубинский: Зеленский относится к украинцам как к скоту, идущему на убой
В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами
Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»
Анастасия Чубина