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В Белгороде дрон ВСУ атаковал здание правительства

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые сил Украины (ВСУ) с помощью беспилотника атаковали здание правительства Белгородской области.
Как сообщает в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков, пострадавших нет. Праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию Победы, проводятся по плану с учётом принятых мер максимальной безопасности.

Ранее российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия. Оно действует с нуля часов 8 мая и завершится в 0:00 с 10 на 11 мая. Огонь с позиций российской стороны полностью прекращен. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае нарушения перемирия со стороны киевского режима Россия даст адекватный ответ на это.

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#беспилотник
Депутат Дубинский: Зеленский относится к украинцам как к скоту, идущему на убой
09 мая 2025, 02:43

Фото: iStock/Olena_Z

По словам депутата Верховной рады Александра Дубинского, Владимир Зеленский относится к украинцем как к скоту, идущему на убой. Об этом политик написал в своем telegram-канале.
«Очень удобное расчеловечивание, которое позволяет вообще не обращать внимание на потери, которые до сих пор в районе «сорока тысяч». Просто нужна новая «поставка» как ресурс для скотобойни. Там же тоже не испытывают эмпатии к скоту, который загоняют на убой», — заявил Дубинский.

Свои слова депутат объяснил тем, что Владимир Зеленский заставляет граждан воевать за уже проданные ресурсы. Это глава киевского режима выдает под видом «поставки».

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#украина
#депутат
#владимир зеленский
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В Раде боятся реакции Трампа, когда выяснится, что Украина не обладает обещанными ресурсами
Депутаты Рады боятся реакции Трампа на ископаемые, которых у Украины нет
09 мая 2025, 01:10

Фото: iStock/al_la

Депутаты Верховной рады боятся реакции Трампа, так как Украина не обладает обещанными США ресурсами, о которых шла речь в ходе заключения сделки об ископаемых. Об этом заявила украинский депутат Нина Южанина.
«У нас есть опасения, а вернее даже основания говорить о том, что мы должны здесь держать руку на пульсе только по одной причине - чтобы это соглашение не повредило нашим дальнейшим отношениям с США», — передают слова Южаниной украинские СМИ.

Депутат продолжила, что у Трампа будет резкая реакция на вскрывшееся вранье и потасовку фактов. При этом в Раде поддержали заключение сделки только в целях сохранения военной помощи со стороны США. К тому же Южанина потребовала рассказать гражданам Украине о том, что выгоду от соглашения страна получит только через 30 лет.

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#депутат
#верховная рада
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«Ложки нашли, а осадок остался»: российские олигархи изменили свое отношение о Софии Ротару
Певица Кравец: российские олигархи не хотят звать Софию Ротару на корпоративы
08 мая 2025, 15:21

София Ротару (Фото: Инстаграм* @sofiarotaru.official)

Светская львица и певица Алена Кравец заявила, что олигархи из РФ перестали звать Софию Ротару на корпоративы. В разговоре с mk.ru она сообщила, что раньше исполнительница пользовалась особой любовью у обеспеченных людей, однако сейчас они просто не хотят проблем из-за репутации женщины.
Стоит напомнить, что София ведет закрытый образ жизни, а по сообщениям журналистов, живет с сыном и его родными на вилле в роскошной Сардинии.

«Денег она заработала много: может позволить себе отдыхать на заслуженной пенсии. Раньше ей звонил Игорь Крутой, приглашал то на «Новую волну», то на «Песню года»... Но сейчас она не хочет, как я поняла, публичности», — откровенничала Кравец.

Она отметила, что раньше артистку часто звали выступать за огромный гонорар. Однако теперь отношение олигархов к ней поменялось. Из-за этого спрос на услуги Ротару упал.

«София Михайловна хоть четко свою позицию не обозначала, но все понимают, что она из Украины. К тому же все помнят интервью сестры певицы, где она рассказывала, как семья передавала помощь украинским боевикам. Потом, правда, сестра сказала, что этого интервью она не давала. Но это как в том анекдоте: «Ложки нашли, а осадок остался», — объяснила певица.

При этом несколько лет назад артистке предлагали выступить на частном мероприятии в Дубае. Тогда Ротару отказалась сама.

«Хотя были готовы ей дать около 10 миллионов рублей», — уточнила Алена.

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ВС РФ освободили Троицкое в ДНР до начала перемирия
08 мая 2025, 15:14

Фото: iStock/macky_ch

Российские войска освободили населённый пункт Троицкое в ДНР. Это произошло до начала действия объявленного президентом РФ Владимиром Путиным перемирия, уточнили в Минобороны РФ.
Отмечается, что взять под контроль населённый пункт удалось благодаря активным и решительным действиям подразделения группировки войск «Центр».

Ранее в российском оборонном ведомстве подчеркнули, что ВС РФ прекратили ведение боевых действий и оставались на ранее занятых рубежах в момент начала действия объявленного главой государства перемирия. В ведомстве сделали акцент на том, что российская сторона строго соблюдает режим прекращения боевых действий.

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Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»
Захарова: гости парада Победы знают о террористической сущности Зеленского
08 мая 2025, 14:56

Владимир Зеленский

Иностранные лидеры, прибывшие в Москву на парад Победы, не сомневаются в террористической сущности Владимира Зеленского. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова которой приводит ТАСС.
Дипломат указала, что все заявления киевского режима, а именно, угрозы проведению парада, гостям и ветеранам имеют только одну квалификацию – терроризм и террористические угрозы. В этом, отметила Захарова, больше никто не сомневается.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Зеленский не является ни борцом за демократию, ни «отстаивателем самостийности Украины». В связи с этим, Захарова назвала главу киевского режима настоящим террористическим чудищем, которое вращено на западные деньги.

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